COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

包庇顏清標任鎮瀾宮董事長　中市府鄭重澄清

▲外界影射台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，民政局長吳世瑋鄭重澄清，依法監督絕不包庇(圖／柳榮俊攝2022.1. 17)
▲外界影射台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，民政局長吳世瑋鄭重澄清，依法監督絕不包庇(圖／柳榮俊攝2022.1. 17)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-17 15:36:52

大甲鎮瀾宮今年將改選董監事，鎮瀾宮信徒向中市府檢舉鎮瀾宮董事長顏清標戶籍有問題，民政局竟發文要鎮瀾宮自己查。外界影射台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供大甲鎮瀾宮的組織章程一事，今(7)日民政局鄭重澄清，依最高行政判決說，主管機管依法對於寺廟及宗教財團法人從事行政監督輔導作為，以利其健全運作，至於各宗教財團法人內部組織成員認定、推選的管理人是否合法及信徒大會決議效力等事項，仍屬私權爭執，應由民事法院確定其法律關係，主管機關備查僅止於形式審查監督。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民政局長吳世瑋表示，個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體權利、競爭地位或其他正當利益者，應限制公開或不予提供。除對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，則不在此限。


而宗教團體內部組織章程涉及該團體內部行政運作、管理方法、組織成員資格、權利等重要事項，為該團體經營事業所產生的重要知識、信用等正當利益，屬政府資訊公開法第18條第1項第7款規範保護範疇，申請人申請宗教團體內部組織章程，需考量其是否具有利害關係，若無利害關係，民政局自應受政府資訊公開法限制。


吳世瑋強調，對於要求民政局提供大甲鎮瀾宮組織章程遭拒，民政局絕無刻意拒絕提供，依現行民意代表個人行使職權，一般僅有出席權、發言權、表決權、質詢權等，因此民意代表個人尚無可行使文件調閱權的法律依據。


至於，以一般人民身分請求行政機關提供行政資訊，則需依行政程序法及行政資訊公開辦法相關規定辦理。而內政部如有公務上需求發文民政局調閱鎮瀾宮組織章程，民政局將依「行政程序法」第19條規定行政協助。


吳世瑋指出，寺廟管理或監察組織成員是否須具備信徒資格才能擔任，須於章程中規定，若章程中未規定，不得以不具信徒資格為由不予備查選舉結果。民政局依中央內政部行政函釋規定，依法辦理，勿枉勿縱，鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍，基於宗教團體自治原則，有關負責人選任資格及方式，自應由宗教團體自行認定，倘有爭議，可循司法途徑解決紛爭。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀