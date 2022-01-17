包庇顏清標任鎮瀾宮董事長　中市府鄭重澄清

大甲鎮瀾宮今年將改選董監事，鎮瀾宮信徒向中市府檢舉鎮瀾宮董事長顏清標戶籍有問題，民政局竟發文要鎮瀾宮自己查。外界影射台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供大甲鎮瀾宮的組織章程一事，今 (7) 日民政局鄭重澄清，依最高行政判決說，主管機管依法對於寺廟及宗教財團法人從事行政監督輔導作為，以利其健全運作，至於各宗教財團法人內部組織成員認定、推選的管理人是否合法及信徒大會決議效力等事項，仍屬私權爭執，應由民事法院確定其法律關係，主管機關備查僅止於形式審查監督。

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民政局長吳世瑋表示，個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體權利、競爭地位或其他正當利益者，應限制公開或不予提供。除對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，則不在此限。

而宗教團體內部組織章程涉及該團體內部行政運作、管理方法、組織成員資格、權利等重要事項，為該團體經營事業所產生的重要知識、信用等正當利益，屬政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 7 款規範保護範疇，申請人申請宗教團體內部組織章程，需考量其是否具有利害關係，若無利害關係，民政局自應受政府資訊公開法限制。

吳世瑋強調，對於要求民政局提供大甲鎮瀾宮組織章程遭拒，民政局絕無刻意拒絕提供，依現行民意代表個人行使職權，一般僅有出席權、發言權、表決權、質詢權等，因此民意代表個人尚無可行使文件調閱權的法律依據。

至於，以一般人民身分請求行政機關提供行政資訊，則需依行政程序法及行政資訊公開辦法相關規定辦理。而內政部如有公務上需求發文民政局調閱鎮瀾宮組織章程，民政局將依「行政程序法」第 19 條規定行政協助。