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霸氣招財！開運虎穿搭　台味潮T「0857」笑翻網：有畫面

▲農曆虎年最狂開運！「發發發」玩出台灣喜慶感，霸氣招財的「0857」新春潮T，搭配金光閃閃、瑞氣千條的恭喜發財閃亮金磚，台味十足，趣味橫生。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲農曆虎年最狂開運！「發發發」玩出台灣喜慶感，霸氣招財的「0857」新春潮T，搭配金光閃閃、瑞氣千條的恭喜發財閃亮金磚，台味十足，趣味橫生。（圖／團團TUAN TUAN提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-17 18:00:30

涉足時尚、文化、創意領域多年的喜事國際時尚集團，旗下複合品牌團團TUANTUAN擁有獨到生活美學，以新潮的時髦態度催生許多趣味設計。農曆虎年的新年限定，再度打造「發發發」限量設計，將台灣喜慶玩出討喜潮感，霸氣招財的「0857」新春潮T、神踩煥發好運地毯、虎紋開運襪等新春限定單品，搭配團團新春標誌性包裝，金光閃閃、瑞氣千條的恭喜發財閃亮金磚，台味十足，趣味橫生。

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▲發發發0857新春潮T，金色繡線連三發。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲發發發0857新春潮T，金色繡線連三發。（圖／團團TUAN TUAN提供）
每年過年總被團團幽默十足的發發發系列給逗樂，今年不只有服裝、帽子和襪款配件，還設計出拖鞋和地毯等居家生活配件，沒有最狂、只有更狂的超強氣勢，大玩諧音台味梗，要讓大家2022年開運又招財。

▲「0857」台味潮T霸氣招財。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲「0857」台味潮T霸氣招財。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲發發發0857新春潮T時尚黑，NT$1,980元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲發發發0857新春潮T時尚黑，NT$1,980元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
新春潮T不只有經典繡金字款的發發發系列，更霸氣展開喜氣紅與時尚黑色的「0857 LIN BEI IS RICH」設計，以燙金數字和英文宣告「恁爸有錢」的氣勢，有台才敢大聲！更設計恭喜發財閃亮金磚應景包裝，讓你過年送禮還能超直率帶著金條出門走春。

▲步步為贏一起發，虎紋開運襪三件組NT$1,080元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲步步為贏一起發，虎紋開運襪三件組NT$1,080元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲虎紋開運襪讓大家錢與虎掌兼得。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲虎紋開運襪讓大家錢與虎掌兼得。（圖／團團TUAN TUAN提供）
過年逢人嘴巴甜最討喜，吉祥話當然不能少，將過年喜慶氛圍低調設計在襪款，「恭喜發財，紅包拿來」、「把把自摸，逢賭必贏」讓大家都能「步步為贏」，還有虎紋提花限定款幫開運，團圓時刻，必定成為關注焦點。

▲左右逢「元」開運拖鞋NT$1,080元（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲左右逢「元」開運拖鞋NT$1,080元（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲神踩煥發好運地毯NT$1,280元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲神踩煥發好運地毯NT$1,280元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
今年團團更關注居家生活小物，抵抗寒冬必備的絨毛拖鞋也有了新春開運造型，刻意以虛擬貨幣概念詮釋金光閃閃的「數位元寶」圖樣，讓你左右逢「元」搭配「自摸發財」吉祥話，搭配喜氣紅、黃兩色搭配的可愛玩味「發」字絨毛地毯，過年討個「好踩頭」，招財又開運。

▲團團E-SHOP獨家販售，原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒NT$2,880元。（圖／團團TUAN TUAN提供）
▲團團E-SHOP獨家限量逢虎必贏新春TUAN聚禮盒，與複合式陶藝空間品牌ROUND ROUND合作的「十八啦」超大器碗公，搭配豹子好運「發」杯和「BG」玻璃SHOT杯及骰子，NT$2,880元。（圖／團團TUAN TUAN提供）

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