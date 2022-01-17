橘子嘉年華春節版首推「bean果」抽汽車 破億虛寶大放送
橘子集團自2020年舉辦首屆「橘子嘉年華」，連年成為玩家最期待的年度盛事之一，去年夏季版最高同時在線人數破2萬人，創下逾480萬總觀看次數。橘子集團今（17）日宣布，「2022橘子嘉年華春節版」自1月20日至1月23日，一連4天晚間8點在線上盛大展開，鎖定遊戲、音樂、料理3大熱門主題，首度推出直播互動新玩法「豆陣來bean果」，能一路玩到農曆年後開工(2/7)，每周抽出大獎，合計150萬個獎項，總獎勵超過千萬、虛寶總價值破億。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-17 16:02:31｜2022-01-17 16:19:21
邁入第五屆的橘子嘉年華，春節版同樣在虛擬攝影棚G Studio進行，線上直播節目鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，以「3D虛擬飛行島嶼」為視覺核心，打造出遊戲島、音樂島及料理島共三大舞台。請來金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，主持群陣容包含三金典禮主持人阿Ken、藝人莎莎（鍾欣愉），還有解婕翎、徐凱、黃豪平，並串聯相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭PF、eReady台鈴智慧電車、ŠKODA Taiwan、曜越科技、AOC GAMING、Sony Mobile等。
其中玩家最關注的遊戲節目，遊戲橘子旗下6款大作全數到齊，並推出大改版及經典賽事同慶，包括《天堂M》旗幟戰第五季、《新楓之谷》開放新職業菈菈、《跑跑卡丁車》全新車款同步登場、《彈射世界》生放送、《絕對武力Online》虎年年槍、《艾爾之光》開放新地區堤爾諾格等。
音樂節目則和相信音樂聯手製作《宇宙大歌星》，由宇宙人、家家、鼓鼓、蕭秉治、黃霆睿、黃奕儒、法蘭、琳誼8組歌手擔綱互動演出。嘉年華最後一天(1/23)再和17LIVE合推《橘燈初上：夢想SING樂園2》春節特別版，將17LIVE人氣歌唱節目移師到嘉年華舞台，從實力派表演者中選出最具潛力的明日之星。
這次首度推出的原創料理節目《歐橘食堂》，則是以「二次元」為靈感入菜，由藝人莎莎和普橘島主廚們特製料理，招待4位各有不同困擾的來賓：焦凡凡、黃氏兄弟、美麗本人、ㄚ頭（詹子晴），透過想像力打開餓次元領域。
橘子嘉年華另一重點則是拿到手軟的獎品與虛寶，今年首次在娛樂平台beanfun!上推出新玩法「豆陣來bean果」，共有19款卡片可選，每張賓果卡的獎勵都不太相同，民眾每天可在活動頁免費領不同號碼的bean果豆，或是透過「領豆攻略」，完成指定任務得到更多bean果豆。
玩法如同賓果，完成連線就能領取該張卡片的獎勵，完成三條連線可獲得抽獎券，即日起至2月7日連續22天，將抽出ŠKODA汽車(SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版)、eReady台鈴電動機車(eReady Run)、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總獎勵超過千萬元。