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元宇宙概念選秀《原子少年》　Ella、坤達、周湯豪任導師

▲《原子少年ATOM BOYZ》4位首席導師曝光。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年ATOM BOYZ》4位首席導師曝光。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-17 16:19:10｜2022-01-17 16:31:33

睽違超過半年《原子少年ATOM BOYZ》終於啟動！官方今（17日）正式公布節目首席星際導師名單，Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、舞力導師田一德POPPING ED，第一波視覺海報也在IG釋出！導師組合用盡心思，除了台灣經典天團偶像，更集合音樂性和舞蹈實力超強的終極代表！進棚拍攝片頭素材時，Ella表示「好事多磨！只是再不開始錄影我會動了生第二胎的念頭」，周湯豪說「當過製作人、導演、歌手、甚至是參賽者，雖然不是第一次當導師，但為這次節目真的做超多功課。太久沒上節目很緊張,  希望可以給大家一些幫助」。唱片公司看過選手都表示對《原子少年ATOM BOYZ》很有信心！有電影公司也表示，在原子少年裡已經看到不少可以casting的角色人選，讓所有人相當期盼節目馬上開播！

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▲Ella受邀擔任男團選秀導師。（圖／野火娛樂提供）
▲Ella受邀擔任男團選秀導師。（圖／野火娛樂提供）
▲坤達男團出身，當導師極具說服力。（圖／野火娛樂提供）
▲坤達男團出身，當導師極具說服力。（圖／野火娛樂提供）
而去年「元宇宙」話題燒到最高點，《原子少年ATOM BOYZ》將是台灣第一檔以「元宇宙」概念打造的男團綜藝選秀節目！論音樂性不但有團員自己的原創歌曲，還有NFT創作，讓粉絲購買NFT就能在線下用優惠價格購買實體周邊商品，或取得粉絲見面會及演唱會的VIP入場資格！節目甚至會為原子少年打造專屬身份的遊戲及NFT，讓粉絲們在元宇宙第二世界中，以另一個身份跟選手們接觸互動！而傳統電視上無法乘載的功能，透過原子少年可以看到AR及純享VR的影音，讓觀眾可以任意以第一人視角、上帝視角、多視角，透過手機360度全方位捕捉團員們的表演神情！

▲周湯豪身兼製作人、導演、歌手身分，也參加過大型選秀節目。（圖／野火娛樂提供）
▲周湯豪身兼製作人、導演、歌手身分，也參加過大型選秀節目。（圖／野火娛樂提供）
周湯豪非常期待節目的開錄，Ella興奮地說「粉絲可以透過VR近距離看表演，陪著選手一起練習跟成長，會是一段很棒的旅程」，曾在《這就是街舞》節目比賽奪得亞軍的舞力導師田一德更表示「我幫粉絲許願每個選手都出招牌Pose NFT會很酷」，坤達也說「我想在原子元宇宙裡擁有可以隱形的超能力，就可以自由在錄影現場穿梭了」！

▲田一德為《這就是街舞》亞軍，舞技了得。（圖／野火娛樂提供）
▲田一德為《這就是街舞》亞軍，舞技了得。（圖／野火娛樂提供）
製作團隊表示，除了運用新科技也計畫在節目開播第四集後，每月舉辦一場粉絲見面會活動，目標在節目播畢後一個月內做到5000人演唱會南北各一場！力求突破2020年姊妹節目《菱格世代DD52》的成績！總製作人詹仁雄說「這是大人該做的事，我們要為台灣娛樂界創造新的話題，不能只剩下印度神童新聞可以討論」！

而除了四位星際導師引領原子少年們一路比賽，還有其他藝人導師將加入合作演出，節目以太陽系為概念，目前已經為80位選手分團，即日起（2022/1/17）《原子少年ATOMBOYZ》第一階段投票已開始！透過Up直播平台參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票，投給你最喜愛的選手，每日晚間00:00重置任務。下周五（2022/1/28）beanfun!也將開放投票渠道，本輪投票截止日到2月10日晚間11點59分，屆時將統計Up直播與beanfun!雙平台的分數，決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績！選手是否能留到最後，不僅要靠唱跳實力，還需要粉絲觀眾們的投票支持，12集播出最終將會誕生冠軍團及人氣團2個團體！

除了「Up直播」及「beanfun!」加入，這次節目參與對象都是重量級合作夥伴，「遊戲橘子數位科技股份有限公司」、「台灣索尼音樂娛樂股份有限公司」、「滾石國際音樂股份有限公司」及「野火娛樂製作有限公司」為《原子少年ATOM BOYZ》出品方，與協辦單位專業演唱會製作「宜辰整合行銷有限公司」，皆是娛樂領域首屈一指的專業團隊！觀眾們瞄準好全台灣第一檔以元宇宙概念打造的男團選秀節目，鎖定《原子少年ATOM BOYZ》未來相關消息！播出平台資訊將於首錄記者會正式公布！敬請期待！（編輯：楊穎軒）

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