網友激推！印尼電影《真相影印店》在Netflix上映
《四方報》報導，印尼拍攝的校園寫實片《真相影印店（Photocopier）》在近期於網飛（Netflix）上映，主要訴求是在探討社會大眾面對性騷擾議題的態度，以及身為一個被害者又會是怎樣的心情去面對。由於劇情很有深度，引起許多網友的熱烈討論。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-17 17:03:00
在《真相影印店》劇情裏，女主角蘇兒（Suryani）是一個安靜的年輕女性，她的父母經營一家小雜貨店，出生於中下層家庭。蘇兒的父親非常保守，不贊成她讀書而希望她幫忙處理家庭小生意。一天晚上，她被邀請參加一個派對，沒想到喝醉，酒醒後被拍攝不雅照，讓她頓失了獎學金，但她完全不記得那天晚上發生什麼事，她因此開始深入了解真相。
《真相影印店》是一部印尼的懸疑劇情片，由雷加斯·巴努特亞（Wregas Bhanuteja）共同撰寫並執導，是他的首部長篇電影。該電影在2021年10月的第26屆釜山國際影展上進行了全球首映，當時影展的閉幕片則是香港電影《梅艷芳》。《真相影印店》在17項提名中共獲得12項Citra獎，其中包括最佳影片和最佳導演獎。
這部電影不但還原了亞洲青少年的青春議題，電影導演雷加斯·巴努特亞年僅29歲，飾演男主角「敏」的Chicco Kurniawan是27歲、飾演女主角「蘇兒」的Shenina Cinnamon只有22歲，而兩位入圍角逐男配角的演員，也分別是27及22歲，可說是印尼新生代電影的巨大成功。