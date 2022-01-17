中市交通意外年輕死亡上升　交通局從3E努力

每一位年輕生命因交通事故而逝去都讓人加倍惋惜。台中市近年在道路交通事故死亡人數上，年輕無照機車騎士死亡以及 18 到 24 歲的駕駛人死亡人數都急遽上升。民進黨台中市議員賴佳微指出，根據最新數據指出， 110 年 1 至 10 月台中的兩項數據皆為六都最高，甚至遠超於其他五都。她認為，從數據來看，完全看不到台中市府有任何作為，請市府儘速拿出對策。

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交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計，台中市自 107 至 109 年， 18 至 24 歲 30 日交通事故死傷人數，由 107 年 1 萬 9048 人、 108 年 1 萬 8535 人、 109 年 1 萬 7296 人，連 3 年逐年下降；去年 1 至 10 月 18 至 24 歲年輕族群交通事故死傷人數為 1 萬 2808 人，較 109 年同期 1 萬 3856 人下降 7.6% ，市府團隊會持續努力改善道路交通安全環境。

賴佳微指出，機車事故殘害每一位生命都令人感到可惜，尤其年輕人更是城市發展的重要希望，若因此喪命更會讓人不勝唏噓。根據道路資訊統計網的資訊，發現台中市去年 1 到 10 月竟有 45 位年輕人因交通事故喪命，這數字是六都最高而且與其他五都差距甚大。另外台中在無照機車騎士的死亡數也是六都最高的六位，這都顯示台中市對於年輕駕駛人交通事故的防治上還有很大的努力空間。

賴佳微表示，相較去年同期這兩項數字台中市都增加了 20% ，除了台南小增 4% ，其他四都是下降的，看到這樣的數據，媽媽市長應該要特別感到痛心。市府應該全力在交通事故死亡上提出通盤性的檢討，特別是針對年輕駕駛人事故的防治。對於每個重大事故個案發生的原因與路段應充分做一個釐清與檢討。

最後賴佳微建議，現在各級學校都快要放寒假，應特別請師長加強對學子案例宣導，加強年輕駕駛者對於防禦性駕駛的觀念，並鼓勵在考照前參加機車駕訓班。特別在無照駕駛的問題上也要徹底解決，市府應加強執法，不要再讓這麼多台中的年輕希望因此逝去。

交通局表示，考量年輕族群主要交通工具為機車，在工程面上，市府除依道路特性調整標誌、標線外，另將標線防滑係數由 45BPN 提升至 65BPN ，透過友善機車環境的改善，降低該機車群族的涉入事故；在執法方面，針對大專院校學生多以機車作為代步工具，為防制交通事故發生，市府在多所學校周邊道路，設有固定式測速及闖紅燈照相設備，以警告方式，促使年輕用路人培養守法且安全的用路習慣，輔以執法作為，期望防制事故發生。