西堤群聚再爆14本土！「個案關聯」曝　顧客再揪8人確診

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鄭文燦先說明6例居隔採檢確診個案，他表示這6例，社區風險低，包含西堤確診員工再增1例，為案18000，1/13居家隔離，一採陰性， 16日於檢疫所二採陽性Ct值19.6；1月7日銀行員工聚餐當天，也再增加2名顧客家人個案，媽媽（案17996）與祖母（案17971），居家隔離期間二採陽性確診。
另外一名西堤確診客人（案17904），任職5人小型工廠，居隔採檢後，出現1人二採陽性（案17973），明新科大確診學生的同住友人（案17999），住在桃園，匡列採檢後確診。
仁寶電子公司再新增1人確診，目前共3例本土，該公司採檢1595人，有另外一個衍生的員工確診，為案17972，該工廠停工7天，足跡仍在調查中，週三（19日）二採。
鄭文燦指出，西堤顧客中再找4組、8人確診，第一組是一家五口聚餐，除了爸爸之外，母親、3名小孩都確診（案17974、案17975、案17976、案17977），孩子就讀的某幼兒園、國小，全校採檢居家隔離。
第二組則是6人聚餐，其中2人確診（案17997、案17998），其餘人員居家隔離中；第三組是機車行的7人聚餐，1人確診；第四組則是6人聚餐，其中1人確診（17983） ，是一名貨車司機。（編輯：孫維容）