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西堤群聚再爆14本土！「個案關聯」曝　顧客再揪8人確診

▲由於西堤相關確診個案不斷擴跨，桃園市長鄭文燦特別針對西堤群聚做說明。（圖／翻攝桃園市府直播）
▲由於西堤相關確診個案不斷擴跨，桃園市長鄭文燦特別針對西堤群聚做說明。（圖／翻攝桃園市府直播）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 16:34:43｜2022-01-17 16:37:17

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增17本土個案，其中14人與西堤群聚案相關，至今西堤店內已直接感染27人，另外還有周邊相關感染8人，累計達35人，指揮官陳時中直言需要「高度關注」；對此，桃園市政府特別說明迄今，西堤群聚個案間的關聯。

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由於西堤相關確診個案不斷擴跨，桃園市長鄭文燦特別針對西堤群聚做說明，今天新增的14例中，有6例是在居家隔離中二採確診，另外8例西堤顧客，擴大匡列採檢後確診。

鄭文燦先說明6例居隔採檢確診個案，他表示這6例，社區風險低，包含西堤確診員工再增1例，為案18000，1/13居家隔離，一採陰性， 16日於檢疫所二採陽性Ct值19.6；1月7日銀行員工聚餐當天，也再增加2名顧客家人個案，媽媽（案17996）與祖母（案17971），居家隔離期間二採陽性確診。

另外一名西堤確診客人（案17904），任職5人小型工廠，居隔採檢後，出現1人二採陽性（案17973），明新科大確診學生的同住友人（案17999），住在桃園，匡列採檢後確診。

仁寶電子公司再新增1人確診，目前共3例本土，該公司採檢1595人，有另外一個衍生的員工確診，為案17972，該工廠停工7天，足跡仍在調查中，週三（19日）二採。

鄭文燦指出，西堤顧客中再找4組、8人確診，第一組是一家五口聚餐，除了爸爸之外，母親、3名小孩都確診（案17974、案17975、案17976、案17977），孩子就讀的某幼兒園、國小，全校採檢居家隔離。

第二組則是6人聚餐，其中2人確診（案17997、案17998），其餘人員居家隔離中；第三組是機車行的7人聚餐，1人確診；第四組則是6人聚餐，其中1人確診（17983） ，是一名貨車司機。（編輯：孫維容）

▲（圖／桃園市政府提供）
▲西堤群聚最新個案關聯曝光。（圖／桃園市政府提供）

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