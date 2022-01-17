餐飲業鬆一口氣！侯友宜：目前未考量朝禁內用的方向

桃園西堤餐廳群聚案近日持續的延燒，加上板橋大遠百海底撈出現染疫者的足跡，新北是否會禁止餐廳的內用也備受關注；新北市長侯友宜今（17）日指出，目前並沒有朝這個方向，但大遠百海底撈員工必須採陰才能回來上班。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-17 16:39:21
新北是否會禁止餐廳內用？侯友宜表示，目前並沒有朝這個方向，現在疫情還是在精準疫調、擴大採檢的過程，現在採檢的結果都還是陰性，尤其有31處篩檢站可以供民眾篩檢，新北的疫情一切都在掌控中；此外，大遠百的海底撈有染疫者足跡，因此員工必須採檢陰性才能回來上班。
「疫苗護照」是否會擴大至其他的行業？侯友宜強調，目前最重要的是保護校園安全，尤其包括幼兒園及國小12歲以下的學童，很多都沒有疫苗可以施打，加上兒童比較容易感染到Omicron變種病毒，為了保護這些的幼童及學童校園安全，因此才會推動「疫苗護照」的措施，但沒有要擴大的趨勢與方向！
「疫苗護照」上路的時間？侯友宜說，學校老師幾乎都已經完成2劑疫苗的接種，如果沒有就會快篩，基於保護學童的安全，因此非特定的族群出入學校，一定要出示「疫苗護照」；此外，北市兒童樂園有確診者的足跡，已經通報給各學校，「但是目前為止回報，還沒接到有學校到兒童樂園玩的個案出現」。
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