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富者恆富？疫情助長「經濟暴力」　全球10大富豪荷包翻倍

▲根據慈善機構樂施會調查報告，近兩年新冠疫情肆虐，全球10大富豪持有的財富卻翻了一倍，這場流行病導致全球的貧富不平等現象加劇。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲根據慈善機構樂施會調查報告，近兩年新冠疫情肆虐，全球10大富豪持有的財富卻翻了一倍，這場流行病導致全球的貧富不平等現象加劇。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-17 16:40:24

新冠病毒肆虐兩年除了造成554萬人死亡，疫情也帶來經濟衝擊，根據慈善機構樂施會（Oxfam）調查結果，這場流行病導致全球的貧富不平等現象加劇，疫情使全世界共1.6億人陷入貧困，但全球10大富豪掌握的財富在這兩年內卻翻了一倍，尤其是最頂端的2750人，疫情期間擁有的資產總計達到了1.5兆美元（約新台幣41.8兆元）。

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每年世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）會議前，慈善救援組織樂施會總是會公布世界不平等的調查報告，提醒與會的各國領導人更公平正義的經濟發展政策重要性。而在2022年世界經濟論壇視訊會議前夕，樂施會指出自2020年疫情爆發以來，這些富豪們所持有的財富從7千億美元一口氣躍升至1.5兆美元，平均每天增加13億美元（約新台幣362億元）。

▲財經雜誌《富比士》（Forbes）公布2021年全球億萬富豪排行榜，當中最年輕富豪是年僅18歲的「藥妝店之子」凱文萊曼（Kevin David Lehmann）。（圖／取自《Pixabay》）
▲財經雜誌《富比士》（Forbes）公布的全球前10大富豪中，有8人都是科技業領袖，他們的個人財富隨著公司股價飆漲而水漲船高。（圖／取自《Pixabay》）
這篇2021年12月公布的研究發現，世界最有錢的富豪們在全球財富總額中所占的份額，在疫情大流行期間以破紀錄的速度飆升。《財星》雜誌認為，這是因為各國政府為了緩解疫情帶來的經濟重挫，紛紛向國內挹注資金，這些錢也推高了股票、房地產價格，使最高收入階層的個人財富不斷增加，尤其在社會福利體系薄弱的國家中，貧富差距拉大的狀況更加明顯。

去年初樂施會就在報告中強調，病毒感染人類不會分貧窮貴賤，但全球經濟結構的失衡比重卻加速了「富者恆富，窮者更窮」的差距。今年富豪們的財富比起全球最貧窮的31億人所持有的總和還要多，而這樣的現象也被稱為「經濟暴力」，每天約有2萬1千人暴露在經濟暴力下，因缺乏醫療照護、飢餓、性暴力和氣候變遷而喪命。

全球政商領袖今年1月原訂將前往瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）參與世界經濟論壇年度會議，但受疫情影響會議決定於今（17）日起將以視訊方式展開為期5天的議程，根據世界經濟論壇網站顯示，今年活動重點將放在全球最迫切的問題如氣候變遷行動、疫情復甦與疫苗分配、經濟和社會復原力等。

樂施會在公布這份報告時，也敦促與會的全球政商、領導人們展開稅務改革，並呼籲挹注資金於全球疫苗生產，針對氣候變遷、性別暴力等議題提供資金，解決全球性的貧窮問題。

身為全球前10大富豪的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）預計會出席就氣候變遷議題與美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）進行討論，白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）則預計會針對新冠疫情發表演說，而應世界經濟會議邀請的中國國家主席習近平預計今日也會透過視訊進行談話。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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