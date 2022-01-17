富者恆富？疫情助長「經濟暴力」　全球10大富豪荷包翻倍

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這篇2021年12月公布的研究發現，世界最有錢的富豪們在全球財富總額中所占的份額，在疫情大流行期間以破紀錄的速度飆升。《財星》雜誌認為，這是因為各國政府為了緩解疫情帶來的經濟重挫，紛紛向國內挹注資金，這些錢也推高了股票、房地產價格，使最高收入階層的個人財富不斷增加，尤其在社會福利體系薄弱的國家中，貧富差距拉大的狀況更加明顯。
去年初樂施會就在報告中強調，病毒感染人類不會分貧窮貴賤，但全球經濟結構的失衡比重卻加速了「富者恆富，窮者更窮」的差距。今年富豪們的財富比起全球最貧窮的31億人所持有的總和還要多，而這樣的現象也被稱為「經濟暴力」，每天約有2萬1千人暴露在經濟暴力下，因缺乏醫療照護、飢餓、性暴力和氣候變遷而喪命。
全球政商領袖今年1月原訂將前往瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）參與世界經濟論壇年度會議，但受疫情影響會議決定於今（17）日起將以視訊方式展開為期5天的議程，根據世界經濟論壇網站顯示，今年活動重點將放在全球最迫切的問題如氣候變遷行動、疫情復甦與疫苗分配、經濟和社會復原力等。
樂施會在公布這份報告時，也敦促與會的全球政商、領導人們展開稅務改革，並呼籲挹注資金於全球疫苗生產，針對氣候變遷、性別暴力等議題提供資金，解決全球性的貧窮問題。
身為全球前10大富豪的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）預計會出席就氣候變遷議題與美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）進行討論，白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）則預計會針對新冠疫情發表演說，而應世界經濟會議邀請的中國國家主席習近平預計今日也會透過視訊進行談話。
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