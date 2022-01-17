2000元鈔票沒人收！內行揭「隱藏用途」：不是拿來付錢的

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貼文曝光後，瞬間引起眾人討論，「真心覺得出這款好看而已，就算真鈔也沒啥作用，許多店家不敢收」、「欸不是，你用2000買幾十塊的東西幹嘛==」、、「2000真的不好用..幾乎每家店家不愛收…除了4大超商」；
甚至有內行點出2000元鈔票的最大用途，「不是拿來付錢的啦！這包紅包很好用欸」、「這種鈔票是『儀式感』大於實用價值，發獎金用這個很好看，但拿的人就麻煩了」；其中也有人點出店家不愛收的原因，「買個幾十塊.....有那個店家會想找開給你！萬一又遇到假鈔，不是虧更大」、「拿2000去小攤販，根本是故意找人麻煩」、「不會分辨，不收」。
事實上，根據央行「流通鈔券真偽辨識」資訊指出，民眾可根據以下八大步驟辨別2000面額的鈔票，其一以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感；其二可迎光透視水印，鈔票有「松樹」、「2000 」水印；其三可輕轉鈔票變色油墨，會由金色變綠色；其四輕轉鈔票變色窗式安全線，安全線由紫色變綠色，並有「2000 」字樣；其五以15度角側面檢視隱藏字，鈔票右下會浮現「2000」字樣。
其六則可輕轉鈔券，鈔票上的「2000」字樣及「衛星」圖案呈現漸次閃動、不同顏色之變化；其七透過輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤，若是經掃瞄影印後，顏色變化差異大，「2000」字樣會不清楚。（編輯：陳雅雲）