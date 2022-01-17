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2000元鈔票沒人收！內行揭「隱藏用途」：不是拿來付錢的

▲網友拿到一張2000元面額的鈔票，卻沒有店家願意收取，讓他無奈直喊「看來這能拿去銀行存了」。貼文一出，也引出內行分享真實用途。（示意圖／NOWnews資料照）
▲網友拿到一張2000元面額的鈔票，卻沒有店家願意收取，讓他無奈直喊「看來這能拿去銀行存了」。貼文一出，也引出內行分享真實用途。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 16:59:05

台灣所發行的紙鈔擁有多款面額，除了最常見的100元、500元和1000元外，也有平日不易拿取的200元和2000元。不過，就有一名網友分享，自己拿到一張2000元面額的鈔票，卻沒有店家願意收取，讓他無奈直喊「看來這能拿去銀行存了」。貼文一出，也引出內行分享真實用途。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上指出，表示公司不辦尾牙後選擇給他一張2000鈔票當獎金，但他無奈透露「去了1家早餐店不收，說下次我來吃再給錢，另一家買了一杯豆漿，也是不收，也是下次再給錢。」讓他最終只好拿去銀行存起來。

▲原PO拿2千元面額鈔票結帳，卻沒店家願意收取。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲原PO拿2千元面額鈔票結帳，卻沒店家願意收取。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文曝光後，瞬間引起眾人討論，「真心覺得出這款好看而已，就算真鈔也沒啥作用，許多店家不敢收」、「欸不是，你用2000買幾十塊的東西幹嘛==」、、「2000真的不好用..幾乎每家店家不愛收…除了4大超商」；

甚至有內行點出2000元鈔票的最大用途，「不是拿來付錢的啦！這包紅包很好用欸」、「這種鈔票是『儀式感』大於實用價值，發獎金用這個很好看，但拿的人就麻煩了」；其中也有人點出店家不愛收的原因，「買個幾十塊.....有那個店家會想找開給你！萬一又遇到假鈔，不是虧更大」、「拿2000去小攤販，根本是故意找人麻煩」、「不會分辨，不收」。

事實上，根據央行「流通鈔券真偽辨識」資訊指出，民眾可根據以下八大步驟辨別2000面額的鈔票，其一以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感；其二可迎光透視水印，鈔票有「松樹」、「2000 」水印；其三可輕轉鈔票變色油墨，會由金色變綠色；其四輕轉鈔票變色窗式安全線，安全線由紫色變綠色，並有「2000 」字樣；其五以15度角側面檢視隱藏字，鈔票右下會浮現「2000」字樣。

其六則可輕轉鈔券，鈔票上的「2000」字樣及「衛星」圖案呈現漸次閃動、不同顏色之變化；其七透過輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤，若是經掃瞄影印後，顏色變化差異大，「2000」字樣會不清楚。（編輯：陳雅雲）

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