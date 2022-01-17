桃園男車禍送醫「採檢確診」！Ct值曝 4警全送集中隔離
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增17例本土案例，其中14例與桃園西堤餐廳群聚事件有關聯，出現1例零星個案是40多歲男性（案17970），在15日因「車禍受傷」送醫後，採檢確診。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 16:50:23
指揮官陳時中說明，案17970當時案17970被送去中壢天晟醫院，後續需要住院因此採檢，結果被檢出陽性，該名個案究竟是舊案或其他情況，目前還不確定，由於他的N抗體陰性，Ct值為32，病毒量相當低，因此檢體仍要複驗，才能釐清是否是偽陽性的情況。
回顧事發當天，在中壢區環西路二段23號有車禍救護，出動2名救護人員、4名員警到場處理，把案17970被送去中壢天晟醫院，經醫院採檢確診而在16日清晨通報消防局。
由於2名救護人員依規定穿著防護服裝，且採檢為陰性而免隔離，4名員警立即被匡列隔離並進行PCR採檢，所幸均為陰性，送集中檢疫所隔離。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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