高雄鳥巢遊戲場啟用 陳其邁：今年共融公園盼增至64處
高雄市政府近年除致力規劃公園外，也積極推動設立特色共融遊戲場，盼在公園綠地中打造兒童夢想中的森林童話世界，耗資1717萬採分齡、分區設計的凹子底鳥巢遊戲場今（17）日啟用，市長陳其邁強調，高雄已有34個共融公園，今年預計再增加30處，期待未來能持續增建，除了讓小朋友美夢成真，也滿足大朋友及毛小孩的使用需求。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-17 17:36:33
陳其邁今年初曾收到5歲小朋友的來信，寫下：「希望來到凹子底公園，能有溜滑梯和盪鞦韆」的心願，他轉交工務局想辦法、與地方溝通，認為公園充滿著童年回憶和親子感情，也是城市的綠洲、感情的牽絆，盼能完成小朋友的願望，因此，於左營和鼓山交界處的凹子底森林公園，由下而上參與打造共融遊戲場，讓所有孩子們美夢成真。
根據養工處的統計，目前高雄市興建中的共融公園有7處、發包的有8處，全年希望達到30處。養工處指出，高雄市近來完成的福山公園、左營園道遊戲場，都有設置公融遊戲場，深獲親子喜愛。
陳其邁也認為，高雄市目前有34個共融公園，今年預計還會完工30個，總共達到64個，但以轄內38個行政區及總人口來說，仍稍嫌不足，期望在未來時間、每個社區公園裡，提供品質好、又符合在地社區需求的共融特色公園。
工務局表示，遊戲場採用分齡分區設計，針對5-12歲小朋友，規劃3.7公尺高的鳥巢遊戲平台，提供多種攀爬動線探險；幼兒區則設置彩蛋沙坑及磨石子滑梯，讓家長陪伴寶貝嬉鬧成長，另外還有共融遊具組合的訓練區，讓不同年齡兒童都能體驗、挑戰，同時設置適合成人使用的設備，打造全年齡適用的共融遊戲場。
今天的活動在一群幼兒園孩童活力有朝氣的舞蹈下開場，表達出雀躍歡喜的心情，不少家長、祖父母帶著家中寶貝前來嬉戲、玩樂，沙坑、滑梯及鞦韆等處，都能見到孩子們開心奔跑玩耍的身影，陳其邁巡視園區環境一圈，還童心大發溜玩滑梯，沿路也受到民眾的歡迎，爭相合影簽名。