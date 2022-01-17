高美館市民畫廊2022首展 「光之畫師」劉白展光之素描
高雄市立美術館市民畫廊2022年首展《光．動．禪—劉白個展》，是藝術家劉白（Echo Lew）自1983年旅居美國後，首度回到故鄉高雄展出的個展。作品以攝影鏡頭和光線，結合數十年的繪畫經驗，透過相機快門長時間的曝光，創造出了一系列別具個人風格的「光之素描」。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-17 17:13:14
1951年出生、今年已逾70歲的劉白，在經過多年的實驗摸索，作出了觀念與技術的突破，讓藝術擴延無限的可能性。《光．動．禪—劉白個展》由劉白親自挑選其2012至2018年間所創作之作品共33件，即日起至2月28日於高美館B01展覽室展出。
「藝術對我來說是一個充滿實驗性的冒險」劉白表示，創作生涯30年來專注於傳統素描的他，在2006年一次與海倫．凱勒國際慈善基金會攜手舉辦的個展中開啟了全新嘗試，他開始對於光線的運動軌跡感到好奇，同時，劉白也受到美國當代藝術家Jackson Pollock與Cy Twombly如同畫中舞動般的筆觸所啟發，結合自身佛教禪宗打坐經驗與聆賞古典交響樂的感受，將飛鳥、山川、河流、海洋、宇宙等自然元素化作光線與律動融入其作品之中。
高美館李玉玲館長說明，藝術家劉白少時生長於高雄大寮鄉間，曾以空曠田園為畫室、大地為畫布、樹枝為畫筆，當起海闊天空的天地畫家；移居美國後更持續創作不輟，獨樹一幟「用攝影作畫」的創作形式，讓劉白在國際藝壇甚受矚目。