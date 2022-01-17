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鎖國鬆綁了？日本特例開放87留學生入境　隔離10天可上學

▲日本將特例開放87名留學生入境。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本將特例開放87名留學生入境。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-17 17:18:02

受到新冠肺炎變異株Omciron疫情影響，日本自11月底起加強邊境管制措施，原則上停止開放外國人新申請入境。日本17日宣布，將開放87名公費留學生入境，並表示「是為了國家公益性以及緊急性」才會特例開放。

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根據《時事通信社》報導，日本官房長官松野博一17日召開例行記者會時表示，雖然目前因疫情相關的邊境管制措施，原則上停止開放外國人新申請入境，但下個月開始將陸續「特例開放」87名公費留學生入境。

針對破例允許留學生入境的理由，松野博一強調「政府基於公益性以及緊急性方面，考慮個別情況，才出此決定」。根據了解，部分學生因為距離畢業僅剩不到一年，若無法入境將會受到影響，因此特別允許入境。

日本政府內部消息人士指出，最快本月下旬開始接受這些留學生入境，入境後須在指定設施隔離10天後才能上學。

日本去年11月8日開放外國短期商務客、留學生與技能實習生入境後不久，便因Omicron變異株造成的新一波疫情，於同月30日重新禁止。日本首相岸田文雄於本月11日宣布，此邊境管制措施將延續至2月底。

事實上，日本在實施鎖國之後，也曾強調如遇特殊人道理由或是與國家利益相關的案例，將會破例開放。不過自從Omicron變異株擴散後，相關審查的難度也增加。日本是七大工業國（G7）會員國之中，邊境管制措施最嚴格的國家，此舉也是緩解邊境防疫政策的舉動之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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