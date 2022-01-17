過年懷舊零食必吃「這一味」 網教甜到膩冬瓜糖獨門吃法
年節期間客廳桌上都會擺一盆糖果，吃甜甜好過年，傳統習俗也相信灶神回到天庭匯報時，吃了祭拜的糖果會嘴甜多美言幾句。當然對小孩來說，哪管那麼多，只在意賣場裡一桶一桶秤重販售的糖果山能裝多少回家，大人們也愛趁機挑些適合團聚、邊吃邊聊的零嘴。網友心中過年必吃的懷舊零食有哪些？《Social Lab社群實驗室》分析近一年來網路討論，列出8大懷舊零食網路聲量排行，牛軋糖、瓜子、開心果、魷魚絲、麻荖全都榜上有名。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-17 17:42:30｜2022-01-17 17:44:14
擊敗眾多糖果、奪下網路聲量冠軍的正是「牛軋糖」，被封為年節必吃零嘴之一，也是相當熱門的伴手禮。網友熱烈討論哪牌口味最好、香氣最濃、甜而不膩，以及會不會黏牙也是一大重點，帶動牛軋糖網路聲量暴衝，愛吃牛軋糖的網友大推「牛奶味在嘴巴化開，超香」、「扎實但不黏牙」。
緊追在後的熱門零嘴，分別是位居第2、3名的瓜子及開心果，是一大群人坐下來泡茶必備堅果類，甚至網路上還流行起「懶人剝瓜機」，只要把瓜子一個一個放進去就會自動剝好。也有網友回憶，小時候最愛吃開心果，還要用剝下來的果殼「擲筊」。排第4名的魷魚絲，不少人都表示「一口接一口停不下來」，跟瓜子並列為尬聊、追劇必備聖品。
上榜的過年懷舊零食，排名依序還有娃娃酥、麻荖、花生酥及冬瓜糖，都是一些平時不太會吃的糕點酥餅，因此在過年時特別受到民眾歡迎。網友熱烈討論，「娃娃酥外層糖衣超好吃」、「超愛麻荖，香甜不膩口，我可以吃半包」。
而冬瓜糖的相關討論大多集中在甜度，對超愛吃甜的螞蟻人來說，冬瓜糖甜甜的、很好吃，但其實冬瓜糖的甜度對一般大眾來說，普遍都覺得太甜了，網友直呼「吃一根好像吃了一包糖」，也有人分享兒時私房吃法，便是趁大人泡茶時，倒杯熱水「泡」冬瓜糖，大人喝茶、小孩能喝甜甜的糖水，且泡完熱水的冬瓜糖甜度正剛好。