COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

西堤感染擴大　18歲以下確診者增，1/3無症狀

西堤感染擴大　18歲以下確診者增，1/3無症狀
西堤感染擴大　18歲以下確診者增，1/3無症狀

健康醫療網

2022-01-17 17:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】指揮中心說明，今（1/17）日本土案例新增17例，境外移入48例，其中37例為落地採檢檢出；11例為居家檢疫採檢檢出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指揮官陳時中表示，中壢西堤群聚案今再添14例確診，包含西堤員工及分別於1/7、1/9兩日前往用餐的民眾11名，其中有孩童、學生還有社會人士，因此足跡遍及幼兒園、大專院校、機車行，兩間電子廠，再加上相關接觸者3名，至今累積共14名，相關人士已匡列並加速採檢中。

陳時中說，聯邦銀行職員就目前觀察，並未有持續擴散的現象。但除西堤群聚擴大採檢揪出的個案以外，另也出現3名零星個案，一位是亞東醫院病房護理師（案17967），該名護理師平時並非負責專責病房，因此染疫來源尚待查驗；另仁愛醫院護理師的男友，後續採檢發現轉陽；還有一名車禍男子，因就醫需求而採檢，沒想到因此確診，CT值高達32，目前也正在釐清是否有偽陽可能性。陳時中也特別感謝桃園市政府衛生局，在這幾日不眠不休的進行疫調及採檢，希望能將疫情控制下來。

18歲以下確診者1/3無症狀　其餘多為類似感冒症狀

隨著這波新冠病毒擴散，越來越多18歲以下孩童及青少年染疫，在未接種完整兩劑疫苗，或甚至無疫苗保護下，是否增加染疫重症風險？對此，指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長回應，從此次疫情源頭機場群聚事件算起，至今累積共15位未滿18歲確診者，其中3歲以下6位；4到11歲5位；12歲到17歲有4位，三分之一無症狀。

而有症狀的個案中，最常見症狀為發燒、流鼻水、嘔吐，少數有咳嗽、腹瀉、喉嚨痛及頭痛，皆為類似感冒的症狀，因此光從症狀較不易辨認，仍需靠採檢才能確認，因此若父母發現有足跡重疊，或接觸情境符合，建議儘快至社區採檢站做採檢。

維持社會運作為前提　做好個人防疫措施

陳時中強調，Omicron病毒株傳染力強，但病毒在傳播同時生活還是要過，若把每個人關起來不跟社會接觸，反而會導致其他社會問題。因此在儘量維持正常社會齒輪轉動下，做好降低風險的防疫措施，才是能夠兼顧社會與安全的方式。



資料來源：健康醫療網 西堤感染擴大　18歲以下確診者增，1/3無症狀

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀