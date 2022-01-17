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指揮中心指揮官陳時中表示，中壢西堤群聚案今再添14例確診，包含西堤員工及分別於1/7、1/9兩日前往用餐的民眾11名，其中有孩童、學生還有社會人士，因此足跡遍及幼兒園、大專院校、機車行，兩間電子廠，再加上相關接觸者3名，至今累積共14名，相關人士已匡列並加速採檢中。
陳時中說，聯邦銀行職員就目前觀察，並未有持續擴散的現象。但除西堤群聚擴大採檢揪出的個案以外，另也出現3名零星個案，一位是亞東醫院病房護理師（案17967），該名護理師平時並非負責專責病房，因此染疫來源尚待查驗；另仁愛醫院護理師的男友，後續採檢發現轉陽；還有一名車禍男子，因就醫需求而採檢，沒想到因此確診，CT值高達32，目前也正在釐清是否有偽陽可能性。陳時中也特別感謝桃園市政府衛生局，在這幾日不眠不休的進行疫調及採檢，希望能將疫情控制下來。
18歲以下確診者1/3無症狀 其餘多為類似感冒症狀
隨著這波新冠病毒擴散，越來越多18歲以下孩童及青少年染疫，在未接種完整兩劑疫苗，或甚至無疫苗保護下，是否增加染疫重症風險？對此，指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長回應，從此次疫情源頭機場群聚事件算起，至今累積共15位未滿18歲確診者，其中3歲以下6位；4到11歲5位；12歲到17歲有4位，三分之一無症狀。
而有症狀的個案中，最常見症狀為發燒、流鼻水、嘔吐，少數有咳嗽、腹瀉、喉嚨痛及頭痛，皆為類似感冒的症狀，因此光從症狀較不易辨認，仍需靠採檢才能確認，因此若父母發現有足跡重疊，或接觸情境符合，建議儘快至社區採檢站做採檢。
維持社會運作為前提 做好個人防疫措施
陳時中強調，Omicron病毒株傳染力強，但病毒在傳播同時生活還是要過，若把每個人關起來不跟社會接觸，反而會導致其他社會問題。因此在儘量維持正常社會齒輪轉動下，做好降低風險的防疫措施，才是能夠兼顧社會與安全的方式。
資料來源：健康醫療網 西堤感染擴大 18歲以下確診者增，1/3無症狀
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