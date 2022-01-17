我是廣告 請繼續往下閱讀
財團法人大學入學考試中心基金會大學入學考試中心（以下簡稱大考中心）宣布，依中央流行疫情指揮中心之最新疫情通報、防疫專家諮詢會議，大考中心考試委員會審議通過疫情特別準則，將每間試場考生數降載至36人，另於111年1月20日（四）下午2時至4時開放查看試場，唯考場皆已完成消毒作業，故不開放進入試場內查看座位，且若經量體溫發現有發燒情形（額溫達 37.5℃以上或耳溫達 38℃以上）不得進入考場。
教育部政務次長劉孟奇說明，去（2021）年指考為3級警戒期間，已在高防疫規格下辦理，現時雖非3級警戒，但為因應近期升溫的疫情，111學年度學測防疫措施有做些微調整：
- 全面配戴口罩，經勸導仍故意不配戴者，禁止進入考（分）區。考生如因身心因素或特殊狀況致無法配戴口罩，應於報名期間檢具衛生福利部認定之醫學中心、區域醫院、地區教學醫院或地區醫院開立之「診斷證明書」正本，且醫囑須清楚，敘明未能配戴口罩原因及配戴後可能造成之影響（醫囑示例說明：二尖瓣脫垂，胸痛，呼吸困難，戴口罩會有喘不過氣，頭暈胸痛等症狀，應試時請免除戴口罩之規定），並向大考中心提出申請，經審查核可者將移至特定考（分）區免戴口罩試場應試。
- 考場進出場動線逕行管制，由單一入口進場。
- 考試當日入場時出示身分證與量測體溫，每一個考場都有準備防疫試場，若有發燒情形或呼吸道症狀，至防疫試場應試。
- 不開放親友陪考，但身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請陪考服務，每位考生都可申請 1 位親友陪考，詳情可至大學入學考試中心網頁查詢：https://www.ceec.edu.tw/。
- 中午用餐使用隔板、節間休息以在原試場為原則。
- 試場保持通風，加強考場分區清消作業。
- 大考中心已建立與衛生福利部疾病管制署相關單位勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，居隔、居檢及自主健康管理考生，需至隔離試場應試，隔離試場為四人一間，且備有落地隔板。
資料來源：健康醫療網 學測辦不辦？怎麼辦？ 配套措施先搞懂以免影響考試表現
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊