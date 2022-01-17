名家論壇》黃至堯／離職員工如何持續創造價值？

我是廣告 請繼續往下閱讀
騰訊在2016做過一次內部調查，結果顯示回鍋員工績效在所有招聘管道中表現最好。部分企業主更是特別看好， 離職後有創業的人。「即便創業失敗，這群人仍具有更高格局和抗壓力，能站在老闆角度思考，也更能同理公司高層的決策與思維。」
近期跟多位大老闆們交流下來， 後疫情時代的商業模式，包含數位化，戰略及行銷模式都將調整， 因此包含組織架構及人才的思維與能力都需要改變。此時企業招聘特別看重以下三類急戰力人才：
- 能帶進新知識，並協助企業加速轉型的人才；
- 擁有強大客戶資源並能搞定客戶直接帶來業績；
- 清楚內部流程，熟悉企業文化能快速上手前離職員工。
離職員工帶來的價值
我們常聽到Deloitte baby， 花旗寶寶，麥府人(麥肯錫)，奧美人等。許多外企都會與離職同事維持聯繫與熱度。有些公司甚至設有專門的團隊，好讓離職員工也能為企業賦能創造價值。跟大學校友會理念很類似，當年的小屁孩誰說未來不能是CEO。
(1)成為資訊來源
以諮詢業為例，從麥肯錫畢業的員工，在不同產業發光發熱，許多行業內的觀點與見解，須要倚賴他們，甚至會請離職的員工來分享某產業的最新技術以及市場訊息。
(2)潛在人才資料庫
離職員工，當初也是經過千挑萬選，不代表未來不能再為公司效力。在外面走了一圈有了一定的歷練後，鳳還巢反而更能帶給公司更大的價值。
(3)商業機會
多數人換工作會去相關產業，供應鏈上下游廠商，也有人是從乙方跳到甲方。若關係維護好，能夠獲得更多的第一手訊息，自然會提高業務成交機率。
順利回鍋關鍵因素？
- 持續經營個人 IP
A. 持續學習，擴大知識的廣度跟深度
B. 廣結善緣，持續累積好你的人脈存摺
C. 通過自媒體持續曝光(價值內容)，成為你最吸睛的名片
- 證明自己增值
- 在老東家有一定的credits
- 做好預期管理
根據這20年的獵頭經驗，老員工回鍋極可能比招新人更有利；員工在外面跑過一圈之後如願意回鍋， 知己知彼下往往更利於自己的職涯發展，記得我當年留學回來就直接回到熟悉的老東家， 也讓我後續在人力資源領域站穩腳步， 如今回想起來真是明確的選擇。希望本篇文章能夠對你有幫助， 有任何問題或建議也歡迎讀者來信交流分享！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com