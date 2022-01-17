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名家論壇》黃至堯／離職員工如何持續創造價值？

▲疫情之下許多人迫於無奈遞出辭呈，有不少人也猶豫，如果有機會回老東家，會不會是好選擇？示意圖。（圖／取自CC0圖庫）
▲疫情之下許多人迫於無奈遞出辭呈，有不少人也猶豫，如果有機會回老東家，會不會是好選擇？示意圖。（圖／取自CC0圖庫）

文/黃至堯

2022-01-17 17:42:20

疫情下很多人迫於無奈遞出辭呈， 根據華盛頓郵報報導，美國無業勞工一度高達440萬人；而經濟合作暨發展組織（OECD）底下38個歐洲國家與高收入國家，在職勞工總共少了2,000萬。有學生問我離職之後如果有機會回老東家， 是一個好的選項嗎？

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根據20年獵頭經驗，回鍋員工任職更長，表現更佳

騰訊在2016做過一次內部調查，結果顯示回鍋員工績效在所有招聘管道中表現最好。部分企業主更是特別看好， 離職後有創業的人。「即便創業失敗，這群人仍具有更高格局和抗壓力，能站在老闆角度思考，也更能同理公司高層的決策與思維。」

近期跟多位大老闆們交流下來， 後疫情時代的商業模式，包含數位化，戰略及行銷模式都將調整， 因此包含組織架構及人才的思維與能力都需要改變。此時企業招聘特別看重以下三類急戰力人才：

  1. 能帶進新知識，並協助企業加速轉型的人才；
  2. 擁有強大客戶資源並能搞定客戶直接帶來業績；
  3. 清楚內部流程，熟悉企業文化能快速上手前離職員工。
全球資訊科技研究機構（Gartner） 透過《2020年未來招募調查》（2020 Future of the Recruiter Survey）指出，受調查公司有11% 職缺由離職者回任。花旗集團（Citi）每年「新進」員工也有12%是熟面孔；法國餐飲龍頭索迪斯（Sodexho）現職員工中，有20%是回鍋。

離職員工帶來的價值

我們常聽到Deloitte baby， 花旗寶寶，麥府人(麥肯錫)，奧美人等。許多外企都會與離職同事維持聯繫與熱度。有些公司甚至設有專門的團隊，好讓離職員工也能為企業賦能創造價值。跟大學校友會理念很類似，當年的小屁孩誰說未來不能是CEO。

(1)成為資訊來源

以諮詢業為例，從麥肯錫畢業的員工，在不同產業發光發熱，許多行業內的觀點與見解，須要倚賴他們，甚至會請離職的員工來分享某產業的最新技術以及市場訊息。

(2)潛在人才資料庫

離職員工，當初也是經過千挑萬選，不代表未來不能再為公司效力。在外面走了一圈有了一定的歷練後，鳳還巢反而更能帶給公司更大的價值。

(3)商業機會

多數人換工作會去相關產業，供應鏈上下游廠商，也有人是從乙方跳到甲方。若關係維護好，能夠獲得更多的第一手訊息，自然會提高業務成交機率。

順利回鍋關鍵因素？

  1. 持續經營個人 IP
個人 IP打造專家Michael老師強調： 打造個人品牌一定要趁早， 訂制屬於自己的標籤並持續經營， 是營造個人品牌最高效的方法之一。Michael 老師提出以下三大重點：

A. 持續學習，擴大知識的廣度跟深度

B. 廣結善緣，持續累積好你的人脈存摺

C. 通過自媒體持續曝光(價值內容)，成為你最吸睛的名片

  1. 證明自己增值
員工之所以離開，多半因為更好的舞臺。經過新公司的洗禮與歷練回鍋往往多會晉升， 一定要確保自己在每一個階段都為自己增值。

  1. 在老東家有一定的credits
HR多半會詢問原單位主管或合作過的同事，瞭解前員工之前在職的表現。如果沒有太大問題，多半企業都會歡迎回鍋。

  1. 做好預期管理
比起其他 offer，老東家的優缺點、績效指標、業務發展水準和文化氛圍，資訊肯定更加透透明。此時務必管理好彼此的預期。

根據這20年的獵頭經驗，老員工回鍋極可能比招新人更有利；員工在外面跑過一圈之後如願意回鍋， 知己知彼下往往更利於自己的職涯發展，記得我當年留學回來就直接回到熟悉的老東家， 也讓我後續在人力資源領域站穩腳步， 如今回想起來真是明確的選擇。希望本篇文章能夠對你有幫助， 有任何問題或建議也歡迎讀者來信交流分享！


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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