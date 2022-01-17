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王國材視察鐵研中心　盼加速台鐵安全改革

▲交通部長王國材今（17）日視察鐵道技術研究及驗證中心並表示，除指示鐵道局依計劃完成鐵研中心營運準備，也感謝高科大致力研發鐵道檢測系統。（圖／交通部提供）
▲交通部長王國材今（17）日視察鐵道技術研究及驗證中心並表示，除指示鐵道局依計劃完成鐵研中心營運準備，也感謝高科大致力研發鐵道檢測系統。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-17 17:45:21

交通部長王國材今（17）日前往高雄，視察鐵道技術研究及驗證中心，王國材表示，除指示鐵道局依計劃完成鐵研中心營運準備，也感謝高科大致力研發鐵道檢測系統，提升台鐵安全維護作業，強調將與相關單位一起努力進行臺鐵安全改革。

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鐵道技術研究及驗證中心位於高雄燕巢，屬交通部捐助成立的財團法人，其設置目標企成為國家級鐵道技術專責機構，提升鐵道技術 研發及檢測驗證能力，以帶動鐵道產業發展，促進鐵道系統安全，研發實驗室及檢測設備今年第三季陸續完工，完工後將可提供號誌及車輛次系統的研發及檢測驗證服務。

王國材要求鐵道局，加速完成實驗室建築及儀器設備各項工程，以順利交由財團法人經營團隊提供鐵道產業研發檢測技術服務，提升國產化自主技術及產業發展。

另外，王國材也參訪國立高雄科技大學鐵道技術中心，了解該中心在鐵道產品領域所提供檢測技術服務及協助營運機構研究開發的成果，對開校研發的鋼軌快篩系統、暫時速限控制(TSR)、電子瞭望員應用於臺鐵現行安全維護作業，特表嘉許。

台鐵在去（2021）年7月與高科大簽訂MOU，以問題解決為導向，加強鐵道技術之研發合作交流。主要推動辦理事項包括ATP設備優化改善、鋼軌裂縫快篩系統及軌道臨時速度限制系統等三項。

其中有關ATP設備(車載與地上)優化改善，結合學研單位建立SOP標準作業程序、加速老舊設備更新、提升ATP維修技術教育訓練及維修妥善率，將有助於降低車載ATP故障情形。另高科大針對地上ATP設備也會硏發監控系統。

台鐵高雄工務段與高科大於去年9月底完成鋼軌裂縫快篩系統研發，工程維修車裝設此系統後，即以鋼軌接縫模擬鋼軌裂縫於新左營至後庄間進行試辦，去年底擴大辦理，未來將擴大至全線使用，提升鋼軌裂縫巡查效率。

雙方亦合作研發「軌道臨時速度限制系統（TSR）」，並規劃於北迴線K51試辦，去年底開工後，預計今年4月底前完成。這套系統透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過 TSR 發出信號，使接近列車自動停止或降速，提升軌道安全。

王國材強調，台鐵面臨車種過多、車齡老舊等問題，除加速推動車輛汰舊換新、簡化車種，也將透過加強維修頻率提升安全，高科大在鐵道領域的研發成果，即可實際運用於臺鐵實務操作上，有助於強化台鐵安全改革。
 

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