病毒潛伏期變短、有望縮減檢疫時間？醫憂：恐有漏網之魚
今（17）日本土再增17例新冠肺炎確診個案，疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，目前病毒潛伏期變短，未來會觀察世界情況，評估縮短檢疫期，不過振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，每個人的潛伏期不同，縮短檢疫期恐將有漏網之魚。
記者許若茵／台北報導
2022-01-17 18:19:47
新型變異株Omicron已從邊境傳入社區，今下午疫情記者會中，針對台大公衛教授陳秀熙建議應更改匡列模式，從匡列「人」改為匡列「地區」，陳時中認為，是否改變匡列方式還需交由專家討論，不過依照目前情形，新型變異株Omicron潛伏期短，有望朝向縮短檢疫日期方向進行。
對此，李明政則抱持不同看法，他認為，新型變異株Omicron發病時間短、傳染力強，潛伏期較短，每個人的潛伏期都不同，約有90%的人會在7日內發病，約有10%的人是在8至14日發病，超過14日發病的則是少之又少，「但檢疫時間不可縮短！」
他強調，雖然新型變異株Omicron潛伏期短，不過不是所有患者都會在潛伏期內發病，因此若是縮短檢疫時間，恐出現漏網之魚，還是應維持14+7檢疫模式，「這個政策是Gold Standard（黃金標準），應在檢疫14日後持續進行7日自我健康管理，以避免病毒擴散至社區。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。