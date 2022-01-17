因應Omicron 陳其邁：輕症無症狀者直接安置隔離旅館
國內疫情升溫，高雄市雖暫無新增確診病例，市長陳其邁今(17)日表示，Omicron傳染力強且潛伏期短，已逐漸朝社區化及流感化，輕症的比例很高，且過年即將到來，南北移動會增加很多，對防疫來講是很大的挑戰。他認為，近期內最重要的工作，除了長輩應優先施打疫苗，就是超前部署布建隔離旅館，目前市府有３家可提供200房，未來可以把確診的輕症與無症狀者直接安置到隔離旅館。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-17 19:15:55
至於在防疫旅館部分，陳其邁強調，現在「居家隔離專責防疫旅館」我們準備了3家200間的房間，現在輕症或無症狀會直接到隔離旅館來，這樣可以大量減輕醫院的醫療量能來做處理，所以現在開始超前部署在做隔離旅館的佈建，飯店都找好了，這樣可以大量減輕醫院的醫療量能。
陳其邁認為，近期最重要的工作就是長輩應優先施打疫苗，現在1到3類打的速度很快，防疫人員部分，我們也設專站在機場、港口這些邊境管制可能傳染風險較高的，像計程車、防疫旅館等等，都打得很快。
陳其邁指出，在英國的研究，AZ打兩劑在三個月之後，中和抗體的效價會往下，我們台灣過去這段時間打AZ的長輩比較多，大概在70歲以上，70歲以下大概都是打莫德納，所以我們優先在比較年紀大的打AZ的長輩，希望能多設一些大型接種站，來讓長輩趕快施打疫苗，這其實是大家較擔心的部分，所以市府有500元禮券，希望長輩趕快來打。
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