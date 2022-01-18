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塔羅牌預言有ABC桃花　安心亞：至今查無此人

▲安心亞代言手遊。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
▲安心亞代言手遊。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-18 00:00:00

「國民女神」安心亞跨年晚會「黃金奶」造型炸出高收視和一波波好運，2022年第一個月還沒過完，手上已握7個代言，進帳超過千萬！最新遊戲廣告「聖樹喚歌」近日曝光，她一人分飾神祕貴族和女戰士兩角，大秀長腿和D奶，呼應遊戲的賣點「高福利、高爆率」，玩家也直呼造型好美。

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▲安心亞女戰士扮相。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
▲安心亞女戰士扮相。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
安心亞在「聖樹喚歌」廣告中扮演一位貴族，為了躲避惡煞追逐遁入一間深夜酒館，只見她穿著一襲黑色低胸長裙，披著半透明黑紗披肩，性感又神祕，在酒館內向塔羅占卜師求助，最終被金髮碧眼的帥氣亞瑟王拯救。

安心亞表示，現場拍攝氛圍營造得相當神祕，讓她很快就能入戲，她透露自己和身邊的工作人員有事都會去問塔羅牌：「我的造型師最相信塔羅牌了，去參加典禮要穿黑色還是白色、指甲油要搽什麼顏色，他都會去問塔羅牌。」至於自己的經驗，她曾被朋友推薦去找一位「很準」的老師：「老師說我那年年底會有桃花，對象是個ABC、對我很好，結果隔幾年了，還是查無此人。」

▲安心亞分享算塔羅牌的經驗。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
▲安心亞分享算塔羅牌的經驗。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
後來她又陪朋友去另一家占卜店，為了測試準不準，她跟朋友突發奇想角色互算、幫對方問牌：「結果塔羅牌說我朋友小氣、心機重；換朋友算我時，塔羅牌說我沒才華，搞得我們兩個在現場氣炸，差點翻桌！」

▲安心亞在廣告中大秀好身材。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
▲安心亞在廣告中大秀好身材。（圖／聖樹喚歌官方粉絲頁）
廣告中，她在危急時刻出現一位英雄救美的「亞瑟王」，安心亞透露拍攝時一直忍不住欣賞對方的眼睛，「覺得他的瞳孔顏色很美」，她表示每個女生都應該幻想過自己遇到困難的時候，能被一個很帥的英雄拯救：「在脆弱、低潮的時候，陪伴黑暗期的自己，看到他就會覺得所有難關都不算什麼，有動力跨過去！」

迎向虎年，安心亞的事業運虎虎生風，和蔡振南合作的新劇《浪我在你身邊》上週推出，她再次挑戰自我演技，飾演一位檳榔西施；最近代言廣告也是一個接一個，最新曝光的「聖樹喚歌」手遊去年聖誕夜開放預約後，至今預約已突破50萬人，高福利、高爆率吸引許多玩家，遊戲將於1月22日正式上線。（編輯：楊穎軒）

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