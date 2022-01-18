塔羅牌預言有ABC桃花　安心亞：至今查無此人

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安心亞表示，現場拍攝氛圍營造得相當神祕，讓她很快就能入戲，她透露自己和身邊的工作人員有事都會去問塔羅牌：「我的造型師最相信塔羅牌了，去參加典禮要穿黑色還是白色、指甲油要搽什麼顏色，他都會去問塔羅牌。」至於自己的經驗，她曾被朋友推薦去找一位「很準」的老師：「老師說我那年年底會有桃花，對象是個ABC、對我很好，結果隔幾年了，還是查無此人。」
後來她又陪朋友去另一家占卜店，為了測試準不準，她跟朋友突發奇想角色互算、幫對方問牌：「結果塔羅牌說我朋友小氣、心機重；換朋友算我時，塔羅牌說我沒才華，搞得我們兩個在現場氣炸，差點翻桌！」
廣告中，她在危急時刻出現一位英雄救美的「亞瑟王」，安心亞透露拍攝時一直忍不住欣賞對方的眼睛，「覺得他的瞳孔顏色很美」，她表示每個女生都應該幻想過自己遇到困難的時候，能被一個很帥的英雄拯救：「在脆弱、低潮的時候，陪伴黑暗期的自己，看到他就會覺得所有難關都不算什麼，有動力跨過去！」
迎向虎年，安心亞的事業運虎虎生風，和蔡振南合作的新劇《浪我在你身邊》上週推出，她再次挑戰自我演技，飾演一位檳榔西施；最近代言廣告也是一個接一個，最新曝光的「聖樹喚歌」手遊去年聖誕夜開放預約後，至今預約已突破50萬人，高福利、高爆率吸引許多玩家，遊戲將於1月22日正式上線。（編輯：楊穎軒）