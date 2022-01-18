AKB48前成員演「偷情被抓包」 老公目睹完全哭不出來
▲大島優子在《說不出口的愛》有激烈床戲。（圖／希望行銷娛樂提供）
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▲大島優子在《說不出口的愛》有激烈床戲。（圖／希望行銷娛樂提供）
娛樂中心／綜合報導
2022-01-18 01:00:00
本片為「B2B（Back to Basics）」電影計畫之一，該計畫由香港國際電影節協會與天畫畫天影業策劃，主張回歸電影本質，以「愛情征服一切」作為主軸，邀請六位亞洲導演共同創作，包括台灣的蔡明亮導演參與其中，橫掃國際獎項的知名導演石井裕也，以《說不出口的愛》率先出擊，由日本實力派人氣演員仲野太賀與前AKB48人氣成員大島優子豪華共演，以細膩的視角，刻畫友情、愛情與家庭關係，描繪人際間的微妙變化。以動人的主題曲和演員精湛演出貫穿全片，呈現都會男女壓抑情感，觀照社會幽暗面向。在片中大島優子與太賀飾演平凡到不行的夫妻，看似老夫老妻的相處，以為幸福美滿，沒想到卻潛藏危機。一日太賀工作時身體不適請假回家休息，卻沒想到撞見飾演太太的大島優子與別的男人在親熱，看似美滿的家庭破碎，但親眼見到太太出軌的太賀，卻一滴眼淚都流不出來。究竟兩人之前真的有「愛」嗎？
在片中，大島優子不僅挑戰了激烈的床戲，幾場情緒很重的演出也讓人眼睛為之一亮，難以想像她曾是女子偶像團體AKB48的一員，導演石井裕也也透露，很多激烈的戲都在大島優子身上，很感謝她用十二分的力氣去面對這個角色，「當她還在AKB48的時候，總選舉上的大島優子就給人一種很強韌的印象，我擅自認為現在她隨著年齡和工作環境的變化，會不會遇到瓶頸了，會不會找不到釋放能量的出口，如果我能提供挑戰性和難度都很高的機會，就算是極小成本的獨立製片，也許她也會願意來放手一搏，發揮自己未知的潛力。不過說實話，我也是抱著被拒絕的覺悟去找她的，沒想到大島優子一口就答應要演，實在是很勇敢，給人態度很堅定的印象。」 大島優子也透露自己收到劇本後大為驚嚇，想說「天哪！這是什麼！」但因為角色太有挑戰性，本來從AKB48畢業後就立志成為專業演員的她毫無猶豫的一口答應出演，她和導演本來完全不認識，在正式開拍之前，導演約了劇組的大家去吃飯，大島優子：「我發現從那時開始導演就一直在觀察我。導演會跟我說：『妳說那件事的時候，會露出那種表情呢』或是『從這個角度看過去，妳的表情和氣質會很不同』...等話。即使還沒開拍，已經大概可以想像參加這個劇組會是什麼感覺了，大家會用什麼方式溝通了。」 ▲大島優子受邀約一口答應出演《說不出口的愛》。（圖／希望行銷娛樂提供） 大島優子和仲野太賀認識超過十年以上，兩人雖然也不是第一次合作，但這麼深入的對手戲是第一次，所以也感到很新鮮，「大島優子對奈津美這個角色投入的程度超乎常人的想像，她的態度和熱情為整個劇組注入很大的能量，奈津美是大島優子飾演真的是太好了。」太賀也表示兩人的對手戲都是大島優子的台詞，自己的角色只會默默地聽，壓抑自己的憤怒與悲傷，「大島優子卻完美把角色演得非常有力量，可以感覺到她的生命力。」電影將於1月21日在台上映。 ▲大島優子（中）在《說不出口的愛》中與太賀（左）飾演夫妻，若野龍也（右）飾演兩人好友。（圖／希望行銷娛樂提供）
《說不出口的愛》電影講述個性含蓄沈默的厚久（仲野太賀 飾），為了讓心愛的妻子奈津美（大島優子 飾）及可愛的女兒過好日子，放棄了他和兒時好友武田（若葉龍也 飾）的音樂夢，努力不懈的工作著，他認為即使犧牲了自己的夢想，可以讓心愛的人幸福一切就值得了，但卻因為一次工作早退，回到家後目睹了妻子與別的男人偷情，他看似平淡幸福的家庭即將掀起了一場風暴，三人的關係也產生了微妙的變化。為什麼背叛，是因為不愛了，還是以為不被愛了？為什麼有些話總是說不出口，但說不出口的愛，是不存在的嗎？石井裕也再以擅長的沉澱詩意，描繪現代都市男女的寂寞與疏離。電影預售票現正熱賣中，購買電影預售票即贈送電影紀念書籤，電影更多資訊請參考希望行銷粉絲團：www.facebook.com/GODDAMNED.ASURA。（編輯：楊穎軒）
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