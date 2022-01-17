名家論壇》單厚之／心口不一的指揮中心

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按理講，疫情升溫之後，防疫措施也該隨之升級，才可能提高NPI（非藥物介入措施），降低病毒擴散能力。但指揮中心除了要民眾戴上口罩之外，就沒有任何其他的動作。對於外界要求升三級、禁內用，陳時中不僅沒有正面回應，還罕見動怒說「這樣的評論非常不負責任」。
除此之外，對於地方跟民間主動升級防疫作為，陳時中的回應不僅消極，甚至傾向反對。對於雙北推疫苗護照，陳時中說「中央目前不會跟進」，還向地方喊話，使用疫苗護照「對人身自由不宜強烈限制」。對於企業超前部署居家上班，陳時中則說，「我們不反對但希望對於民眾的服務不要停，希望社會可以正常運作」。
對比去年三級警戒後遲遲不肯解封，對八大行業毫不留情的那個陳時中，如今的陳時中簡直判若兩人。原因無他，Omicron的傳染速度，遠不是疫調、隔離能夠跟得上的，陳時中嘴上不承認，其實已經放棄清零，改採「與病毒共存」的策略，所以不想也不願意升高對人民自由的限制，只是表面上仍然必須做出嚴抗病毒的樣子。
Omicron的傳染力極強，一說R0是10、一說高達50，台大公衛所教授陳秀熙說Omicron的Rt（有效再生數）是2.2，意指在目前的防疫措施下，每一個染疫者可以傳給2.2人。可以想見，要靠防疫手段阻止Omicron擴散根本就是不可能的任務，也因此，白宮首席防疫顧問佛奇才會說，不管有沒有打疫苗，「幾乎所有美國人都會感染」。
前副總統陳建仁昨天說，要撲滅新冠病毒很難，不但耗時耗錢、更耗損很高社會經濟成本；新冠病毒會「流感化」，傳染力高但毒力低，不必害怕與病毒共存。仔細看看指揮中心的作為，其實就是落實陳建仁的思維。因為民進黨一直把「清零」當成政績，陳時中一直被定位為防疫英雄，所以說不出「與病毒共存」。
與病毒共存，指揮中心「只願做、不願說」，無形中增加了非常多的社會成本。過去兩年民進黨政府為了政治利益，放任甚至利用民粹的力量，動輒給別人扣上「破口」的帽子，就連這一波疫情升高，蔡英文總統也以機場第一線人員不是破口，來轉移民眾對指揮中心的不滿。
Omicron是個怎樣的病毒，陳建仁知道、陳時中知道，企業老闆不會不知道。但在長期民粹防疫教育下，台灣民眾早已聞病毒色變，管他是Alpha、Delta還是Omicron，指揮中心既然不願講清楚，大家就只能「超前再超前的部署」。說穿了企業怕的不是病毒，而是政治跟民粹，就怕姿態萬一沒有做足，就被貼上破口的標籤。
心口不一的指揮中心，只是無端增加企業的困擾，造成經濟的損失。陳建仁預言的那一天，遲早是要來的。