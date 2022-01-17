被鹿希派呼麻氣到！吳宗憲大罵員工　坦言不爽發年終

綜藝大哥吳宗憲將退休計畫拋之腦後，最近中天節目《小明星大跟班》開心慶祝6週年，又再開新節目《天王到你家》，被問到小S重返帶狀綜藝戰場，又多了競爭對手，他表示毫不畏懼挑戰，歡迎對方一起活絡電視圈，把10點檔綜藝做得更好看，更自稱已經從藝人轉型成生意人，連在記者會上也三句不離銷售事業，火爆批評底下員工執行不力，到現在商品還缺貨，連他都要親自幫忙包貨，他想當場示範伴唱機功能，結果助理沒有意會過來，氣得他大罵助理跟白痴一樣，「還領什麼年終獎金，保住工作就不錯」。





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▲吳姍儒和吳宗憲錄製《小明星大跟班》，開心慶祝6周年。（圖／中天綜合台提供）

憲哥自豪做事都是業界先驅，不只吸塵器、伴唱機賣得好，連經紀公司「容易文創」都快上市了，當然有賺錢，但被問到要發幾個月年終獎金，他突然自曝商品賣到嚇嚇叫，但最近深圳工廠被限電，生產線來不及供貨，早上剛痛罵7個區經理，罵到他們差點下跪求饒，「營業額可以突破20億，如果能達成目標，發20個月年終也可以」，但他認為工作人員辦事不力，不爽發給年終。





尤其鹿希派去年底要發片，準備再戰歌壇，結果吸大麻被抓，讓做爸爸的人顏面盡失，他語重心長地說，孩子能力不夠強，「鹿希派那部門是獨立公司，哪知道他這個笨蛋？交給他做這件事，他從伯克利回來本來想說都弄好了，結果到現在我還在趕著出貨，我是創辦人，不是員工，氣到我肺都快咬到了！」





至於是否讓鹿希派參加女兒吳姍儒婚禮，憲哥還開玩笑說人去就好了，動物不用啦（指鹿希派），一旁的吳姍儒則緩頰：「他是我弟啦，賓客名單我會決定，到時候大家就知道了。」



