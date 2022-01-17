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南投10口家擠破屋！志工火速修繕　年前送女童新房間

▲南市府勞工局「做工行善團」認為女童的狀況優先，已經前往改善房間，讓女童圓夢。（圖／翻攝臺南呷頭路）
▲南市府勞工局「做工行善團」認為女童的狀況優先，已經前往改善房間，讓女童圓夢。（圖／翻攝臺南呷頭路）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 19:20:29

日前南投縣國姓鄉，1名林姓小六女童寫信向民代求助，表示自己一家10口，擠在簡陋房間，更長期睡地板，還要擔心遇到蛇，不過經調查發現，女童阿公握有千萬財產，卻不願修屋，才讓女童寫信求助；對此，南市府勞工局「做工行善團」認為女童的狀況優先，已經前往改善房間，讓女童圓夢。

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南投縣議員葉仁創，日前接獲一封小六林姓女童的求助信，信中說道，6個兄弟姊妹與雙親全擠在1個簡陋房間，她都睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓她害怕，好想和妹妹有1間房間，4個弟也能有1個房間，希望議員叔叔能幫忙圓夢。

市府介入調查後才發現，個案女童祖父、父親仍是有錢有地，但居家環境真的不是很好，希望案家可以重視小朋友的感受，整理居家環境。

▲志工找到二手書桌等捐贈給女童。（圖／翻攝臺南呷頭路臉書）
▲志工找到二手書桌等捐贈給女童。（圖／翻攝臺南呷頭路臉書）
副總統賴清德、台南市長黃偉哲都相當關注此案，台南市勞工局在粉專「臺南呷頭路」發文表示，近日受社會關注的南投女童住處修繕案，黃偉哲特別請做工行善團年前趕工，經15和16日電氣與木工工會志工的努力，已改善完成女童居住空間。

勞工局表示，經實地勘查女童住處後，發現環境著實很不理想，女童母親要照顧6名幼童無法工作，而父親僅有從事搭鐵厝打零工收入，雖案家有些積蓄但現由92歲高齡的祖父掌管，要在農曆過年前改造整個環境目前有困難，黃偉哲與做工行善團隊研議後，大家都樂意出手協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住、讀書的成長環境。

經由女童發求救信的事件後，也讓女童父親覺醒到兒女的需求，得知遠從臺南來的做工行善團隊願意幫助修繕房屋十分感動，這幾天放下手邊工作清理騰出家中空間，亦自行修繕房屋屋頂及外部環境改善，希望可以給子女一個宜居的家。

除了修繕環境，志工整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架等要送給女童與其弟妹們，讓女童有良好的生活起居空間可以用功求；賴清德和黃偉哲各贈送一座檯燈給案家，期勉女童與弟妹們學業進步。（編輯：孫唯容）

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