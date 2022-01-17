行動動物園！帶民眾讀繪本「走進動物的生命故事」

高雄壽山動物園去(110)年底與知名生物繪本插畫家「玉子」合作，推出第一本動物繪本書「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」，繪本主角紅毛猩猩及老虎、馬來熊的收容經歷都是真實發生的故事，讀起來讓人十分動容。而為了讓更多民眾近距離感受故事繪本的魅力，壽山動物園也舉辦巡迴說故事等活動，藉此讓動物保育的觀念處處札根。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-17 20:08:29
動物園中心莊絢智主任說，動物園於110年5月起進行休園大改造，但這期間動物保育推廣及相關例行工作都沒有暫停，動物園志工隊以「行動動物園」方式進行「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」繪本推廣活動，藉由專業的說故事志工老師群，主動於各大校園及圖書館、知名書店、社福團體等單位傳遞生命教育的故事。目前已於高雄左新圖書館、鳯山文山國小及天使心身心障礙協會、導覽解說讀書會、馬卡道導覽解說協會等地進行分享。
壽山動物園表示，因人類對林地的破壞和非法的捕抓，導致森林面積及紅毛猩猩大量的減少，紅毛猩猩已在絕種的邊緣，全世界僅存5、6萬隻不等。繪本以園區超人氣動物紅毛猩猩「咪咪」為主角，用平易近人、活潑生動的第一人稱口吻、搭配「玉子」插畫家温馨的筆觸，真實地描繪出野生紅毛猩猩和環境保育所面臨到的難處。
未來，壽山動物園會出版不同動物主題的繪本，並持續進行教育推廣，帶領大小朋友一同「走進動物的生命故事」，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養的行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，動物療癒日常不漏接。