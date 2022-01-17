《單身即地獄》宋智雅人設崩壞 親筆認了「穿戴假貨」
Netflix韓國實境節目《單身即地獄》上線後獲得廣大迴響，其中的成員宋智雅因長相些許神似大勢團體BLACKPINK 的Jennie，且時常講肉麻情話撩多位男成員，讓她討論度直線飆高。宋智雅就算人在荒島，但時常身穿名牌，營造出「白富美」的人設，沒想到有網友抓包宋智雅多張炫富美照中的名牌服飾、項鍊其實是山寨品，對此宋智雅在IG坦承用假貨，並公開道歉。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-17 19:58:34
宋智雅在手寫信中承認自己穿戴的部分精品是假貨，對於侵犯設計師的創作和智慧財產權，她感到相當抱歉。宋智雅透露想要創立個人品牌，所以意識到這件事情的嚴重性，已經把以前穿山寨品拍照的照片全部刪掉，並再三對於支持她的粉絲和她傷害過的品牌道歉。
除了假貨風波外，身為美妝YouTuber的宋智雅曾經在影片裡承認動過整型手術，透露自己的鼻子的確是假的，但眼睛和嘴唇完全沒有動過手腳。宋智雅也曾公開自己的住家，網友以窗外景觀、室內裝潢猜測她應該是住在有「明星住所」之稱的豪宅，和「SUPER JUNIOR」的始源、東海、「少女時代」的SUNNY、太妍以及全汝彬等大牌藝人是鄰居，但隨著宋智雅承認買山寨品、鼻子整形，讓她過往「白富美」的人設受到網友質疑，嘲諷宋智雅現在只剩「白」是真的。