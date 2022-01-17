確診女大生是實習老師！幼兒園停課14天 匡列380位幼童
西堤群聚案延燒！今（17）日新增一名明新科大的學生（案17999）確診，為日前去桃園西堤餐廳用餐學生的同住室友，稍早明新科大宣布停課7天，經疫調後發現，該個案是竹北市吉的堡幼兒園的實習老師，幼兒園宣布緊急停課14天。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 20:03:30｜2022-01-17 20:34:55
新竹縣衛生局指出，案17999在1月16日居家隔離前，曾在幼兒園協助照顧幼兒、打掃、行政工作，最後前往幼兒園的日期是1月14日，目前幼兒園含附設的1至4年級國小補習班自1月15日（個案最後接觸幼兒園日隔日）起停課14天至28日。
衛生局指出，初步匡列採檢幼兒園9班、幼生179位、教職員26位合計205位，國小部1至4年級補習班9班201位學童、教職員23位合計224位，總計429位需要採檢。
竹縣衛生局也再次提醒，民眾若曾在今年1月7日至1月15日至明新科技大學游泳池、7-11、保齡球館活動，為維護您的健康，請於1月18日上午9點至11點30至明新科大宗山樓PCR採檢。
※【NOWnews 今日新聞
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