來陪我嘛！中途小貓說服門廊貓進屋 奴驚：怎麼辦到的？
連大貓也無法拒絕小貓咪！國外一名女子日前中途一隻橘白小貓，喜歡求關注的牠總是想要找人陪伴。某天牠注意到門廊外有一隻橘色虎斑貓，決定與牠成為好友還說服牠進屋，讓女子相當驚訝地表示：「到底怎麼辦到的？」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 20:20:51
這名住在美國的女子梅根Megyn Scott-Hintz是一名貓咪中途，日前得知一隻橘白色小貓「Garfield加菲」身上不僅有寄生蟲，還有一些疾病需要特別照顧，便決定帶牠回家。梅根發現加菲是一隻相當黏人又熱情的貓咪，喜歡有人陪伴，不然就是喵喵叫求人關注，無時無刻都想成為注目焦點。但是幾天後加菲改變了心意，牠注意到門廊上有一隻橘色虎斑貓「Pickles泡菜」，其實牠是梅根多年前救援的一隻浪貓，當時牠身體狀況很差，雖然有做絕育剪耳但沒有人照顧，即使梅根想引誘牠進屋，但是牠始終放不下戒心，因此梅根只好讓牠生活在門廊以及院子裡。
沒想到加菲一看見泡菜，就決定要與牠交朋友，牠開始引起泡菜的注意，有趣的是泡菜過去對梅根中途的貓咪不太理睬，這次卻特別喜歡加菲，不僅為了牠走進屋內，還常常陪牠一起窩在沙發上，當起加菲的保護者。梅根表示，或許泡菜知道加菲其實健康狀況不太好，目前都還在往返獸醫院治療當中，但是有牠的陪伴，的確讓加菲安心許多，現在只希望加菲能早日康復，並且與泡菜一起開心當家貓囉，現在一起來看一段牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）