橘貓上廁所！離開後便盆竟出現一黑影 網笑翻：跪求陰影
還講不講武德啊？國外一名女子家中養了兩隻貓咪，平時都會在影音平台分享兩隻愛貓的生活日常。日前她分享了一段兩隻貓咪的影片在短短5天內就吸引超過760萬人次觀看，許多網友看了影片後都笑說：「跪求貓咪陰影」，究竟發生什麼事呢？
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 21:09:00
這名女網友席霓Sydney Paige飼養的主子，分別是橘貓「安妮Annie」以及黑貓「萊利Lyle」。這天席霓看見安妮正在貓砂盆上廁所，牠一臉淡定地看向鏡頭，這個原本看似平淡無奇的貓咪行為，下一秒卻讓所有人都驚奇不已，因為當安妮如廁完離開時，裡面竟然出現一團移動的黑影，原來安妮無視萊利還在貓砂盆裡，就這樣在人家的頭上「大解放」！
有趣的是當席霓靠近貓砂盆時，看見萊利正在幫安妮蓋貓砂，卻還是露出一臉無奈的樣子，讓席霓忍不住脫口而出：「我的天兒啊！」而席霓也表示家裡有好幾個貓砂盆，不知安妮為何會這樣做？網友看了影片後都笑噴表示：「目擊霸凌現場」、「鏟屎官直接住在裡面？」、「484該為黑貓伸張一下正義」、「跪求黑貓內心陰影」、「黑貓表示：我黑錯惹嗎？」、「好可憐但我忍不住笑了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）