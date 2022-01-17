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橘貓上廁所！離開後便盆竟出現一黑影　網笑翻：跪求陰影

▲國外一名女飼主發現橘貓上完廁所後，貓砂盆裡竟然還有一隻黑貓！（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲國外一名女飼主發現橘貓上完廁所後，貓砂盆裡竟然還有一隻黑貓！（圖／TikTok帳號parsleysage）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 21:09:00

還講不講武德啊？國外一名女子家中養了兩隻貓咪，平時都會在影音平台分享兩隻愛貓的生活日常。日前她分享了一段兩隻貓咪的影片在短短5天內就吸引超過760萬人次觀看，許多網友看了影片後都笑說：「跪求貓咪陰影」，究竟發生什麼事呢？

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▲飼主席霓養了橘貓「安妮Annie」以及黑貓「萊利Lyle」，經常在網路分享愛貓們的生活日常。（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲飼主席霓養了橘貓「安妮Annie」以及黑貓「萊利Lyle」，經常在網路分享愛貓們的生活日常。（圖／TikTok帳號parsleysage）
這名女網友席霓Sydney Paige飼養的主子，分別是橘貓「安妮Annie」以及黑貓「萊利Lyle」。這天席霓看見安妮正在貓砂盆上廁所，牠一臉淡定地看向鏡頭，這個原本看似平淡無奇的貓咪行為，下一秒卻讓所有人都驚奇不已，因為當安妮如廁完離開時，裡面竟然出現一團移動的黑影，原來安妮無視萊利還在貓砂盆裡，就這樣在人家的頭上「大解放」！

▲這天席霓看見安妮站在貓砂盆頂蓋上廁所，覺得很奇怪。（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲這天席霓看見安妮站在貓砂盆頂蓋上廁所，覺得很奇怪。（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲沒想到當牠離開之後……（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲沒想到當牠離開之後……（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲貓砂盆裡竟然有一隻黑貓！（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲貓砂盆裡竟然有一隻黑貓！（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲萊利：講不講武德啊？怎麼在人家頭上解放？還不蓋貓砂，可惡！（圖／TikTok帳號parsleysage）
▲萊利：講不講武德啊？怎麼在人家頭上解放？還不蓋貓砂，可惡！（圖／TikTok帳號parsleysage）
有趣的是當席霓靠近貓砂盆時，看見萊利正在幫安妮蓋貓砂，卻還是露出一臉無奈的樣子，讓席霓忍不住脫口而出：「我的天兒啊！」而席霓也表示家裡有好幾個貓砂盆，不知安妮為何會這樣做？網友看了影片後都笑噴表示：「目擊霸凌現場」、「鏟屎官直接住在裡面？」、「484該為黑貓伸張一下正義」、「跪求黑貓內心陰影」、「黑貓表示：我黑錯惹嗎？」、「好可憐但我忍不住笑了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@parsleysage3 years and I have never seen this happen before

♬ Oh No - Kreepa

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