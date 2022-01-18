防疫政策一開始就錯！專家直指關鍵原因　沒弄好都不用玩

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「因為他們不了解呼吸道傳染病跟接觸傳染病之間的差異。」王任賢點出關鍵原因，台灣防疫定位以「防護」為主，防疫措施多用戴口罩、防護衣，呼籲全民做好防護，但關鍵應該是「篩查」，診斷出確診者進行隔離。
王任賢進一步解釋，接觸傳染病最重要的是做好自我防護，在不知道誰確診的情況下，自身做好戴口罩、勤洗手即可，不過若將同樣的防疫措施應用到呼吸道疾病，「那就問題大了！」每個人都需要呼吸，因此呼吸道傳染病防治精隨在於診斷，將確診個案診斷出來，進行隔離治療就能解決問題。
「沒有診斷就什麼都不要做。」王任賢直指，台灣從2020年元月到現在，檢驗問題都沒改善，只有近期才開始針對長程航班入境旅客篩查，不過這依舊不足，短程航班也應納入落地篩查，「篩查到現在都沒補出來就要打屁股了。」
王認為，台灣檢驗、疫苗多交由醫院端處理，但醫院端人力等費用昂貴，這正是台灣檢驗價格較高的原因，更是在圖利醫院，政府應將檢驗、疫苗接種等業務交由基層醫療單位，如衛生所，各國也都是倚靠基層衛生單位處理，「這是公共衛生的事情，你不能去碰醫院。」
「他沒有檢討到位，以後還會再發生。」防疫SOP實施兩年多以來都沒有問題，有問題的是人員違反SOP，大部分都是教育訓練不足、監控機制不夠，然而政府每每出事僅檢討SOP，卻沒有想到是人員問題，「本來沒有錯，再改還是沒有錯。」
至於防疫旅館屢出問題，王任賢也提出質疑，防疫旅館問題在於防疫旅館本身是旅館，「怎麼能當醫院隔離？」但也不能讓病患佔重症病房造成醫療量能負擔，「這些事情只是擦屁股不是源頭，只能夠處理事件，無法避免重演。」他強調，關鍵仍在於從關口控管，落地全面實行篩檢，以呼吸道疾病而言，「最重要的就是檢驗，檢驗沒弄好都不用玩了。」只要做好檢驗，就能避免本土疫情一再流行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。