北韓密集試射飛彈不尋常　安撫國內？配合中國？

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英國廣播公司（BBC）報導，北韓14日證實，從火車發射了幾枚短程彈道飛彈。平壤數天前也進行2次飛彈試射，並宣稱發射的是較難偵測到的極音速飛彈。
●為何挑此時試射飛彈？
北韓會試射飛彈，通常是搭配國內重要政治活動，或為了對美國和南韓聯合軍事演習表達不滿。因此這波試射的頻率以及在1月進行的時機，並不尋常。
美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）表示，北韓往往利用發射武器來拓展飛彈能力及保持戰備，最新這波飛彈試射似乎確認這點。
不過潘達也告訴BBC，北韓領導人金正恩這回還考量到國內因素。「在經濟困難時期，這些飛彈試射，讓他能向國人傳達出國防優先事項不會半途而廢的訊息。」
北韓為了阻擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情入侵而鎖國，並因此切斷與主要經濟和政治盟邦中國間的貿易，造成北韓陷入糧食短缺和經濟疲弱困境。
金正恩最近坦言，北韓正面臨「巨大的生死存亡鬥爭」。他也承諾要增強北韓軍事能力，包括發展極音速飛彈。
美國希望北韓放棄核子武器，但自從總統拜登（Joe Biden）上任後，雙方相關談判停滯不前。拜登政府上週並首度對北韓實施制裁，以回應平壤本月稍早進行的飛彈試射。
南韓梨花女子大學北韓研究教授朴元坤（Park Won-Gon）指出，今天的試射可能是要針對美方制裁做出「較強烈反應」，以展現出「北韓不想在秀肌肉上輸給美國」。
●是否與中國有關？
北韓這次飛彈試射，距離2月4日北京冬季奧運開幕只有幾週，而這屆冬奧對於中國的聲望十分重要，具有高度政治敏感性。
北韓議題分析家歐卡洛爾（Chad O'Carroll）在推特（Twitter）寫道：「我猜想中國不會樂見，北韓在北京冬奧即將登場前在自家門口試射（飛彈）。若這種情況繼續發生，我們無法排除（平壤）可能為了某件事而對中國不滿。」
然而，卡內基國際和平基金會的潘達認為，北京或許不太開心見到北韓試射飛彈，但最後很可能仍會給予足夠包容，因為這些試射並不涉及核武或長程飛彈測試，而這些才是「中國的紅線」。
北韓專家李雷夫（Leif-Eric Easley）則告訴BBC，由於最近有報導傳出，北韓可能即將恢復和中國間的貿易，因此這次試射飛彈時機，「暗示北京與平壤挑釁行動的關係勝過共犯」。「中國在經濟上支持北韓，在軍事上也協同合作。」
他表示，鑒於兩國戰略關係，「北韓領導階層很可能是要趕在北京冬奧登場前，完成今年初的軍事演習和飛彈試射」。
李雷夫並指出，北韓這次試射時機，暗示它不希望在南韓總統大選前保持沉默，或是在中國越過邊界送來援助時，顯得要靠外援才能續命。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110117