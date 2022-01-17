《天之驕女》女星被爆下海 淫媒私訊公開「確定是本人」
30歲的女星林萱瑜有「小李燕」稱號，近來正在趕拍三立八點檔《天之驕女》，外型亮眼的她光是臉書就擁有56萬粉絲，人氣超夯。但林萱瑜今（17）日在臉書上生氣發文，表示網友跟她說有淫媒在外面散播謠言，向客人推銷《天之驕女》女主角下海賣淫，還貼出林萱瑜的IG給對方看，讓林萱瑜氣到不行。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-17 22:13:50｜2022-01-17 22:37:00
原來是有淫媒透過私訊拉客，「今天台中有個藝人下海，天之驕女的女主角，很漂亮，確定是本人，不是本人一律退錢。這個只能私下介紹不能po網路，你有沒有興趣？最近下海，幾天就回去了，你有沒有看過《天之驕女》？」還謊稱林萱瑜有簽保密協議，不能對外張揚，更保證不是本人絕對退錢。
林萱瑜抱怨：「有網友貼給我的，真是夠了，要確定欸！！！！！不是本人一律退錢？？？？？真是令人憤怒到極致，秘密條款？麻煩你們真的去看看是不是我好了，真是太荒唐了，請為你們的言論負責！」對於網友一直叫自己報警，林萱瑜無奈表示：「其實重點不在告不告了，確實抓到也只是假帳號，所以別糾結大家喊不喊，重點在大家別被騙就好，啊如果信的人，我也沒輒，你們開心就好。」