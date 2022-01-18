韓國在野黨候選人支持度回升　妻通話曝光添變數

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根據統計，MBC電視台在16日晚間首次曝光部分錄音的「調查報導Straight」收視率，從平常的1%到3%躍升至17.2%，創下該節目最高收視紀錄。
不過，向電視台提供錄音的YouTube頻道「首爾之聲」代表朴恩忠（譯音）今天接受廣播節目採訪時表示，MBC裁減許多重要的部分，因此他們在頻道上又公開部分內容。與金建希在去年7月至12月間通話52次的記者正是隸屬首爾之聲的記者。
金建希在通話中對於批評她的媒體人士表示：「若我掌握政權，他們不可能全身而退。只要掌握權力，調查機關就會自動知道要立案調查。權力就是那麼可怕。」這番言論對出身檢調單位、去年聲稱為維護法治而請辭的尹錫悅形象，很有可能造成衝擊。
對於丈夫目前的「合作對象」，金建希也頗有微詞，「國民力量也不是什麼好黨」，並將曾為檢察總長的丈夫比做「好商品」，認為都是因為國民力量太不配合，才讓選情膠著。
尹錫悅在宣布參選之後才接下國民力量拋出的橄欖枝，通過國民力量黨內初選成為總統候選人，在希望政黨輪替的呼聲高漲下聲勢看好。但尹錫悅多次失言、妻子及岳母傳出造假醜聞，加上黨內年輕黨員的反對聲音，尹錫悅與黨魁李俊錫鬧不合等內訌紛爭，讓原本居於優勢的尹錫悅支持度一度跌破3成。
民調機構Realmeter在9至14日對全國3031名18歲以上選民進行調查結果，尹錫悅支持度上升至40.6%，較該機構前一週進行民調結果上升6.5個百分點，領先最大對手、執政黨共同民主黨候選人李在明（36.7%），支持度持續上升的黑馬、國民之黨候選人安哲秀（12.9%）及正義黨候選人沈相奵（2%）。
金建希遭爆料的通話內容對選情影響仍待觀察。尹錫悅今天否認妻子干涉選舉活動，並對媒體曝光私下談話的「不當行為」表示遺憾。國民力量則就此事提告，主張MBC製作團隊涉嫌誹謗候選人、散布虛偽事實等。（編輯：陳惠珍）1110117