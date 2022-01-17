月薪3萬5起跳！他問水果店為何徵不到人 內行揭關鍵原因
結束求學階段出社會找工作，或是想要轉換跑道，無疑都想找個薪水福利優渥一些的好公司，不過根據每個人的條件以及工作內容需求，資方願意開出的待遇當然也有所差異。一名網友日前在一店家看見徵人告示，開出的薪資不錯卻常常找不到人，好奇上網詢問果然引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 23:11:26
原PO在《PTT-Gossiping》板發文，表示住家附近一間水果店生意不錯，裡面的員工數也不少，但是卻常常看見門口張貼徵人啟事。原PO看了一下待遇，表示「月薪他寫說：3萬5千元『起』，月休6天，這個在高雄這邊的待遇應該不錯了，他們員工也不少人，可是很奇怪，我看他們常常三不五時就在徵人，好像永遠都徵不滿的樣子」好奇詢問是否因為常常需要搬重物而找不到員工？
貼文一出，立刻吸引許多網友回應：「做水果店可以有什麼職涯發展你這樣想就好」、「傻傻的，做這種很累，半夜兩三點就要起床」、「腰會爛掉，不騙」、「有業績壓力」、「7萬徵不到再來說」。
不過最多網友提到的，還是工作時數的問題：「這一天大概11小時吧」、「說不定35K是含晚上與假日加班才有的」、「你要不要問問幾點到幾點」、「月休6天才35k，誰要做」、「修六天就違法了」、「35k也要看工作時數，如果一個月打死就35k，每天12小時起跳有誰會待超過一個月」。（編輯：陳珮瑜）