巷仔內／說好的超前部署？台灣如何避免下一次疫情大爆發

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前衛生署疾病管制局中區傳染病防治醫療網指揮官、中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，呼吸道傳染病跟接觸傳染病防疫策略不同，台灣從一開始定位就做錯，應從關口嚴格篩查，不應只以防護為手段，才能杜絕疫情一再爆發。
近期面對高傳播力、高傳染力的新型變異株Omicron與春節返台高峰，指揮中心終於開始實施長程航班落地篩檢，然而PCR檢驗儀器Cobas Liat最初卻僅備戰20台，待措施上路後一日才補至101台，且在本土、境外移入夾擊下，指揮中心遲遲才在15日宣布，將輕症或是無症狀患者送至加強版集中檢疫所，降低醫療量能負擔，近日還傳出機場人員防護衣數量不足、重複使用，甚至不會穿脫等問題。
在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊出經典金句「超前部署」後，台灣防疫腳步就有跟上病毒速度嗎？顯然光前述事件，「超前」已淪為空談，「部署」落為口號，每晚一步，我國防疫韌性都面臨著試煉，若有不幸，全民遭罪。
指揮中心應拿出魄力，徹底執行防疫總體檢，鉅細靡遺檢視各環節，從關口嚴防病毒進入社區，加大檢疫量能強化篩檢，並補齊防疫物資，更重要的是，應加強人員督核，提升監控機制與教育訓練，徹底落實SOP，別讓前線士兵苦無子彈抵禦戰火，拿了槍不會使用，還反傷自己人。
俗云「覆巢之下焉有完卵」，防疫不只是陳時中的事，更需每一位民眾配合，即使現今疫情緊張，街頭仍常見民眾口罩戴一半、手部少清消，當心態鬆懈，病毒如風無孔不入，就悄然殺進社區伺機而動。台灣民眾若想要享受靜好歲月，就別當防疫巨嬰不盡義務，落實各項防疫措施、配合施打疫苗，才能共同守護家園，預防本土疫情再次大爆發。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。