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冬奧在即追Omicron疫源！北京：患者曾收發北美郵件

▲北京傳出新冠變種毒株Omicron疫情，在冬奧即將於下月開幕的關鍵時刻，顯得格外緊張；當局不敢大意，已加強各項防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京傳出新冠變種毒株Omicron疫情，在冬奧即將於下月開幕的關鍵時刻，顯得格外緊張；當局不敢大意，已加強各項防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-18 06:52:48

北京市日前通報1例新冠變種毒株Omicron的本土個案，由於下月初就是北京冬季奧運會，在這節骨眼上傳出疫情，恐不利於冬奧舉行。為此北京已收緊防疫措施，改變原定的售票政策、不公開銷售門票，並積極追查該病例源頭，發現可能是收發來自北美的郵件導致感染。

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綜合中媒報導，北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火17日在會上通報，該名住在海淀區個案的溯源情況，指患者曾於11日收到從加拿大發出、途經美國及香港到達北京的郵件。

經過追查和樣本核酸檢測，顯示該封郵件帶有新冠病毒。患者表示，只接觸郵件包裝外表和文件紙張首頁，未接觸包裝內部和其他紙張，於13日出現症狀後確診，發病前14天無外省市旅居史。基因序列分析也顯示，該患者感染的病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），與北京既往病例還有近期其他省市報告的Omicron變異株不屬於同一傳播鏈，且與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

龐星火也提到，該郵件在運輸途中可能有8人接觸過，除上述患者外，其他接觸人員核酸檢測結果均為無感染。此外，採集54件同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境樣本，發現5件帶有病毒，包括1件外包裝和4件文件內紙張。

北京市政府新聞發言人徐和建指出，當前疫情防控形勢嚴峻複雜，北京已進入冬奧時刻，面臨「外防輸入、內防反彈」的雙重壓力，各級各部門要保持應急狀態，全力以赴，推進冬奧防疫和城市防疫。中國國家郵政局安全監督管理司16日也已發出通知，要求進一步築牢國際郵件的疫情防控屏障，嚴防境外疫情通過寄遞管道輸入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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