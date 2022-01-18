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方芳力挺統一　鄉民女神曝「最可怕處」：臉皮比黃安還厚

▲曾被譽為「台灣綜藝一姐」的演員方芳，接受中國央廣訪談時高調支持統一。（圖／翻攝方芳抖音）
▲曾被譽為「台灣綜藝一姐」的演員方芳，接受中國央廣訪談時高調支持統一。（圖／翻攝方芳抖音）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 07:05:57

67歲資深藝人方芳近年移居大陸，日前才興奮曬出「台灣居民居住證」引發熱議，近日她接受中國中央廣播電視總台《看台海》訪問，高聲疾呼支持兩岸統一，還痛批台灣就像「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害」，引發熱議。對此，鄉民女神qn黃瓊慧表示，「這種封建奴才一般的思維居然到現在還存在著，真心傻眼」，黃瓊慧透露方芳言論中最可怕之處，更直呼方芳「臉皮比黃安還厚！」

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▲方芳疾呼大家要效仿她，未來子孫才有希望。（圖 / 微博）
▲方芳疾呼大家要效仿她，大力支持兩岸統一，未來子孫才有希望。（圖 / 微博）
黃瓊慧昨（17）日深夜在臉書發文評論方芳統戰言論，「甘願淪為統戰樣板的老牌藝人方芳，講出和平統一才能救台灣這種話老實說並不意外，大家也知道妳不就是為了混口飯吃、各種討好諂媚」。

不過黃瓊慧指出，「可是她居然上中共官媒，鼓吹中國該好好教訓台灣、這個小孩才會乖！這種封建奴才一般的思維居然到現在還存在著，真心傻眼。」

黃瓊慧透露自己覺得最可怕的是，「她雲淡風輕地說著我們最不希望發生的事（可能是武力犯台或軍機繞台，來自鄰國各種可能的威脅），彷彿傷害任何一個台灣人像殺死一隻螻蟻一般不足為惜。（方文山起碼還裝一下、假掰一下他寫的那首《我們同唱一首歌》是想緩解兩岸緊繃的局勢，不是統戰歌曲）。」

黃瓊慧最後痛批方芳，「妳愛當中國人大家祝福妳，把台灣當成跳板、為了錢講出這些話，最後居然還表示沒有人有權力要求她剪掉健保卡，臉皮比黃安還厚。其實最該被打兩巴掌的是妳！！」（編輯：倪浩軒）

▲黃瓊慧發文全文。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）
▲黃瓊慧發文全文。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）
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