露骨對話流出！KT認和ØZI「曾有關係」：心寒堅持保護你

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事後Keanna澄清，整篇文章是在悼念流產的孩子，將思念寄托於好友的義大利混血小孩，才會有紅髮、男孩等關鍵字，Ozi則是義大利文「一夜好眠」的意思，並非指特定對象，不過卻再度引發網友熱議，大多數人都對此解釋不買單。
眼看火越燒越烈，Keanna昨（17）日深夜承認了該篇貼文確實在指ØZI，並貼出兩人過往露骨情話的截圖，包含「所以你有想我嗎？」、「不知道是不是跟你越來越興奮，越清醒」、「妳很會，也是個墮落天使」等語句，還有結束關係時的對話。
Keanna表示，好友小孩的事情確實為真，不過只解釋了一半，因為文章裡是融合兩種意境「用情慾的糖衣包裹著傷痛與喜悅」，而情慾部分則是為了「保Z」才會一開始撇清之間的任何關聯。
Keanna坦言，堅持要保Z的原因， ØZI本人非常清楚，卻不願意出面回應，任由網友粉絲腦補、攻擊，「明明你一句話就能熄火，卻不表態」，令她對於當初做了堅持保Z的決定心寒不已。
Keanna強調，她不炒新聞也不需要蹭熱度，更不會和ØZI道歉，兩人「曾經有關係，現在沒關係」，而截圖中碼掉的部分是過於隱私的原因，並非對她不利，更心痛喊：「我給了時間，在高壓下忍耐等待回應解決，得到的只有『看透』」。（編輯：賴禹妡）
Keanna IG全文
首先，沒說謊！！！
關於寶包寶媽出來作證的事情，都是真實發生過的。(我們也希望不要在把焦點放在孩子了)
至於你/妳們覺得我文中那些牽強的用詞，是因為這篇我修改過！(加入了後來與ØZI 的相處與靈感)，這就是為什麼會有妳們一直糾結的「侵略性浪漫」「墮落天使的極致」
而我其實也會常常回頭看以前文字修改文章的習慣，我說了此篇文章融合了兩種意境「用情慾的糖衣包裹著傷痛與喜悅」，
我只是選擇解釋了一半，情慾的部分不說，來自於我不顧團隊意見非常堅持要「保Z」，所以撇清所有之間的任何關聯，只解釋文的一半，但說真的，這件事情我並沒有必要出來向大眾說明，因為那篇文除了我失誤發出，是我們之間的私事，我並沒有傷害任何人。
至於ØZI 經紀人對記者的回應，我不確定她是不知實情還是因為我知道她本身就對我有很大程度上的敵意，因為據我所知與證據表示，她私下對Z粉的說法並不是這樣，也不是很尊重好聽。🙂
我是需要道歉，但是對我身邊因為我失誤而為了幫我犧牲隱私的好友們抱歉，而且我竟然因為犯了忘記碼掉孩子的大錯！
我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。
這幾天我們誠心也試圖希望能盡快溝通熄火，但對方依然是不回應任由網友粉絲腦補的攻擊我 & 我那犧牲自己出來提證的好友 &我的紫民們！
明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持「保護你」自己全擔下來的決定！
我錯了，錯在選擇保護一個求自保不同理心保護我的人，讓我跟身邊的家人好友因為我的決定而搞的不愉快，這是我非常在意且難過的事…
這本來就是我跟你「兩個人」的事，我都已經說我快崩潰承受不住了，也不喜歡說謊，而你又拒絕溝通還放任經紀人私下講小話黑我(也許你本人不知情)，我一直等，焦慮的無法睡，轟炸的無法休息，現在逼得我出來把沒完全交代的事講清楚…
1.我不炒新聞，不需要也不想要，尤其是這種自毀新聞。此事件所謂的被害者其實是最大獲利者，仔細分析也看到出來。
2.我不需要蹭熱度，紫民們了解我的行事作風，也非常挺我。
3.我不需要跟ØZI 道歉，他自己很明白原因，還有了解我當初為什麼要「保他」。
4. 我們曾經有關係，現在沒關係。
5. 這只是其中一小部分比較不激烈的截圖，至於被碼掉的部分，不是因為對我不利，是太隱私。
就像我好友說的「妳總是為了保護別人，把自己推出去擋，結果人家根本不管妳死活，值得嗎？」
#我說什麼都不對都有人不滿意不相信__那為什麼就沒有人去問ØZI 呢？
人設崩盤？？
我的人設一直如我本人私下一樣「知性諧星，理性瘋子。」
我給了時間，在高壓下忍耐等待回應解決，得到的只有「看透」。
#現在我在乎的人和紫民們懂就好
#謝謝你_妳們！
「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」😢
#Ø