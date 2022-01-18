王思佳不甩對質邀約 賴薇如再轟「公眾人物講話要負責」
王思佳、賴薇如先後拍影片大聊「綠茶婊」，網友依線索猜測雙姝在影射對方，賴薇如更寫長文，疑似指控王思佳當年「腳踏兩條船」、「當小三害別人離婚」，坦言證據已經備齊，煙硝味濃厚。昨（17日）晚賴薇如再度發文向該「友人」喊話，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-18 07:50:19｜2022-01-18 07:56:35
賴薇如分享一張工作照，意有所指寫下：「身為公眾人物講話是更需要負責任的，雖然我也曾說錯話，做錯事，但至少我敢說我不曾用言語霸凌別人，或利用不真實事件帶風向霸凌別人！希望2022大家都能平安、健康！！」
貼文發布後，不少網友留言打氣，「辛苦姊姊了」、「支持你，你很漂亮！也相信你」，賴薇如親自一一回覆「挺得住」、「謝謝」，不過也有人採場嗆「支持王思佳，討厭綠茶婊」、「說真的我也是比較支持王思佳」。
事實上，據《鏡週刊》報導，對於「綠茶婊之亂」，賴薇如說：「這些事被（王思佳）說了多年了，從節目炒作到拍影片，自己多次被網友標記；她（王思佳）雖沒指名道姓，也沒否認是我，我也願意跟她對質！」對此，王思佳的經紀人則回應：「不好意思，這部分我們不回應，謝謝。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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