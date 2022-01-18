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投資法國研發抗疫藥！輝瑞執行長：有望盡快重拾正常生活

▲美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉聲稱，人類有望很快重拾正常生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉聲稱，人類有望很快重拾正常生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-18 08:19:44

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）17日宣布，將在法國投資5.2億歐元（折合新台幣約163.4億元），研究及生產對抗新冠病毒的藥物，相信人們很快就能重拾正常生活。

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綜合《費加洛報》（Le Figaro）等法媒報導，博爾拉宣布的法國投資計畫，為期5年，規模十分龐大，除研發以外，也將把一部分輝瑞的抗新冠口服藥物「Paxlovid」，外包給法國藥廠Novasep生產。

數據顯示，在症狀出現後3天內服用Paxlovid，有機會減少89%的重症或死亡風險；儘管歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）尚未核准Paxlovid上市，但已准許在緊急情況下使用。

博爾拉表示，選擇在法國投資的原因，主要是當地願向外資敞開大門，相當具有競爭力，且法國在公衛方面的技術及知識，在歐洲地區也是名列前茅，科學與高技術人才都很優秀。

博爾拉還提到，人類已掌握大部分抗疫的有效工具，如檢測、疫苗、第一線治療的口服藥等等，有望在短時間內就恢復正常生活。

不過，博爾拉也提醒，重拾正常生活並不意味著新冠病毒會就此消失，自新冠疫情爆發以來，全球經歷了許多意想不到的事，不排除必須和病毒共存數年，也認同疫情可能會進入所謂的「地區性流行」階段，各國將學會與病毒共存，就如同流感一樣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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