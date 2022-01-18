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KT心寒ØZI「我是砲友暈船？」　謝和弦：真的不要做壞事

▲Keanna（左圖）認了與ØZI曾經有一段情。（圖／Keanna、ØZI IG）
▲Keanna（左圖）認了與ØZI曾經有一段情。（圖／Keanna、ØZI IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-18 08:54:59｜2022-01-18 08:57:00

謝和弦前妻Keanna日前發文提及「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」等曖昧文字，文末標記「#ØZI」，由於327恰好是歌手ØZI的生日，紅髮又是他的招牌髮色，令人聯想兩人真實關係，不過她澄清是在講友人的寶寶，怎料，Keanna昨（17日）深夜大翻供，認了和ØZI「曾經有關係，現在沒關係」，對此，謝和弦大酸：「說謊的藝術被看破了就爆炸！」

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▲Keanna不滿ØZI不吭聲。（圖／Keanna IG）
▲Keanna不滿ØZI不吭聲。（圖／Keanna IG）
▲ØZI深陷與Keanna的緋聞。（圖／ØZI IG）
▲ØZI深陷與Keanna的緋聞。（圖／ØZI IG）
Keanna丟下震撼彈後，謝和弦隨即發文：「在那想要炫耀跟別人有一腿，結果人家閉嘴完全不想理她，於是硬掰愛演的劇本又來啦，說謊的藝術被看破了就爆炸。沒有心跳的胎盤演得像流產，替那些真正流產的婦女心酸，我從來不打女人演得像重傷，說要拿出驗傷單到底拿去哪？」

謝和弦感嘆「原來海水退了就知道誰沒穿褲子這句話是真的，哈們」，似乎是說得不夠盡興，後來又發一篇繼續譏「紫民（Keanna粉絲暱稱）們三觀不是超正嗎？結果約砲暈船被人略過，還是他也發現雙面裸泳？知道纏上瘋婆趕快脫手」，文末表示「真的不要偷存壞心做壞事，因為最後都會回到自己身邊的，哈們。」

▲謝和弦（左圖）開酸Keanna。（圖／NOWnews資料照）
▲謝和弦（左圖）開酸Keanna。（圖／NOWnews資料照）
Keanna昨上傳多張與ØZI露骨的對話截圖，承認「我們曾經有關係，現在沒關係」，先前不說明實情是堅持要「保Z」，且是她和對方的私事，覺得沒必要向大眾交代，也指ØZI經紀人對她很有敵意，自己需要一個道歉，「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」（編輯：楊穎軒）


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