東加海底火山爆發首例死亡！50歲英國婦 救狗遭海嘯捲走
南太平洋島國東加14日和15日發生海底火山噴發，當地首例因火山噴發死亡案例已經確認，是位50歲的英國婦女，死因是為了營救犬隻而遭海嘯捲走，屍體現已尋獲。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-18 08:50:58｜2022-01-18 08:52:34
綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，死者名為安琪拉．格洛弗（Angela Glover），自2015年結婚後就一直與丈夫住在東加首都，丈夫詹姆斯在當地經營1家紋身店，僱用和培訓東加人，而格洛弗則創立了東加動物福利協會，為流浪動物尋找歸宿，並為牠們提供庇護和醫療服務。
格洛弗的兄弟埃列寧（Nick Eleini）向《BBC》表示，格洛弗夫婦非常熱愛在東加的生活，也深受當地人和外籍人士喜愛。海地火山噴發後引發海嘯，熱愛動物的格洛弗為了營救狗狗而被海嘯捲走，屍體已由其丈夫發現。
埃列寧悲痛的說，格洛弗是家庭情感的凝聚中心，自己在餘生的每一天都將懷念他，而母親得知女兒死訊後也相當崩潰。
在火山噴發導致通訊癱瘓後，東加幾乎與世隔絕，被切斷的海底電纜預計數週內都無法修復，實際損失尚有待確認。