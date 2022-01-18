亞東護理師染疫！院內擴大採檢5千人 侯友宜：皆為陰性
新北市昨（17）日新增一位亞東醫院的護理師確診COVID-19，由於該護理師並非收治COVID-19專責病房的人員，從何染疫仍待釐清。亞東醫院擴大院內採檢，新北市長侯友宜今日上午表示，已經針對5000多位醫院人員進行普篩採檢，目前為止結果都是陰性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 09:33:26
針對亞東護理師的疫調，第一時間已經匡列接觸者共79位，含4位同住家人、4位朋友、71位病房醫護及病患，初步採檢結果全部為陰性。而擴大院內人員採檢後，目前為止也都是陰性。
亞東醫院表示該位護理師警覺性高，自行快篩發現為陽性後便立即通報，院方隨即展開後續疫調與匡列措施。
該護理師曾前往板橋「海底撈」及「愛烤愛對囉」分店用餐，新北市衛生局也根據餐廳的防疫實聯制資料，對於曾在重疊時段用餐的客人發出簡訊通知，提醒收到簡訊民眾儘速主動前往篩檢站進行PCR檢測，並做好自我健康管理。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。