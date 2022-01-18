COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022運勢洗牌！大甲鎮瀾宮「安太歲攻略」　3生肖財運旺

▲2022新年運勢大洗牌，TOP 3 幸運生肖「羊、牛、狗」人脈事業都超旺！大甲鎮瀾宮與vacanza聯名推出祈願系列純銀手鍊，透過神明加持並公開「安太歲攻略」。（圖／vacanza提供）
▲2022新年運勢大洗牌，TOP 3 幸運生肖「羊、牛、狗」人脈事業都超旺！大甲鎮瀾宮與vacanza聯名推出祈願系列純銀手鍊，透過神明加持並公開「安太歲攻略」。（圖／vacanza提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-18 11:08:02

2020年至今，深受疫情所苦，不只大幅轉變人們的生活型態，也讓大家常陷入浮躁不安的心情，因而更想從生活中尋求歸屬感。農曆新年將至，為了祈求新年諸事順利，按照習俗要去廟宇拜拜、安太歲。2022新年運勢大洗牌，TOP 3 幸運生肖「喜羊、金牛、旺狗」人脈事業都超旺！而「躍虎」本命年，有哪些生肖遭遇流年不利、犯太歲呢？奉祀主神為媽祖娘娘的大甲鎮瀾宮，與台灣飾品品牌vacanza聯名推出祈願系列純銀手鍊，透過神明加持並公開「安太歲攻略」，還有讓父母與孩童能一起佩戴的親子款幸運對鍊，讓大家能夠安定心神，好運加成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年TOP 3 幸運生肖曝光，「喜羊」超強運勢，遠離犯太歲風暴，人脈運、事業運都旺，2022整年「喜羊羊」；「金牛」貴人多、財運佳、投資穩健，人如其名是財運亨通的「金牛」；「旺狗」事業前景相當看好，收入滿意，運勢旺旺旺！

▲2022犯太歲生肖，安太歲攻略。（圖／vacanza提供）
▲2022犯太歲生肖，安太歲攻略。（圖／vacanza提供）
「躍虎」本命年，太歲當道，雖然運勢有些動盪奔波，但也充滿機運，需要趨吉避凶，別忘記過年期間到廟裡安太歲，讓新的一年表現更活躍。平時除了穿戴紅色之外，還可以依照「安太歲攻略」佩戴生肖飾物祈願。

生肖虎（本命年、值太歲）：值太歲，是指自己的出生年生肖與流年所屬生肖相同。2022年為虎年，即屬虎的人值太歲。本命年犯太歲主不順，要做好變動的心理準備以及應變措施。宜佩戴馬形或狗形飾物。

生肖猴（沖太歲）：沖太歲，是指自己的出生年生肖與流年所屬生肖相沖，生肖之年再數六年，即為與其相沖的生肖之年。生肖猴與生肖虎相沖，因此2022年屬猴的人沖太歲。沖，有衝撞之意，凡事應以和為貴。宜佩戴鼠形或龍形飾物。

生肖蛇（刑太歲、害太歲）：刑太歲，是指自己的出生年與流年所屬生肖相差三年，刑有刑律、刑傷之意，要注意防官司、犯口舌；害太歲，指出生年地支跟流年地支相害，其影響力量比沖太歲低。害有侵害、不合的意思，需要防病氣，也要注意平衡人際關係。宜佩戴牛形或雞形飾物。

生肖豬（破太歲）：是指本命生肖與當年生肖產生相破的關係，子酉、卯午、辰丑、戌未、寅亥、巳申等這六組地支即為相破。破有破壞、破裂、破財之意，要注意防漏財，也要加強與親友的感情聯繫。宜佩戴兔形或羊形飾物。

▲祈願十二生肖．鎮瀾宮聯名禮盒NT$1,480元。（圖／vacanza提供）
▲祈願十二生肖．鎮瀾宮聯名禮盒NT$1,480元。（圖／vacanza提供）
今年8月，台灣飾品品牌vacanza首度推出「祈願系列純銀手鍊」，加入台灣傳統紅線文化的精巧設計，獲得迴響。年末與「大甲鎮瀾宮」共同推出「祈願十二生肖純銀手鍊」聯名商品，期望2022年透過神明的加持，佩戴祈願小物，能期許更多美好的事情發生，祈求好運、平安。

▲祈願十二生肖純銀手鍊，大人款及小孩款，皆為每只NT$ 750元。（圖／vacanza提供）
▲祈願十二生肖純銀手鍊，大人款及小孩款，皆為每只NT$ 750元。（圖／vacanza提供）
vacanza的紅線手鍊，以手工兩股編蠟繩設計，不吸水、不易有異味，戴起來親膚不易摩擦，洗澡或睡眠時間皆可佩戴不離身；手鍊金屬皆為925純銀材質，低敏不易退色。更推出大人和小孩的親子款式，配合十二生肖共推出24種款式，大人款除了保有祈願系列使用5A鋯石外，在純銀金屬加長鍊上緊扣十二生肖動物銀飾。讓父母與孩童可以共同佩戴親子幸運對鍊，為彼此祈福順心。

vacanza年節加碼推出門市限定限量平安符令，1/22～2/6凡購買祈願系列十二生肖款，就可獲得大甲鎮瀾宮加持的平安符令一枚；2/1～2/6農曆春節期間，全通路消費滿NT$2,000元，即贈限量「財貓小紅繩」，2/1～2/3於全台三間限定門市（信義、一中、咖啡町門市），前100名消費不僅可獲得「財貓小紅繩」外，還可獲得開運抽抽樂機會，為新春招財、增加過年好手氣。

▲祈願十二生肖純銀手鍊，配合十二生肖共推出24種款式。（圖／vacanza提供）
▲祈願十二生肖純銀手鍊，配合十二生肖共推出24種款式。（圖／vacanza提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀