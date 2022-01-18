2022運勢洗牌！大甲鎮瀾宮「安太歲攻略」　3生肖財運旺

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「躍虎」本命年，太歲當道，雖然運勢有些動盪奔波，但也充滿機運，需要趨吉避凶，別忘記過年期間到廟裡安太歲，讓新的一年表現更活躍。平時除了穿戴紅色之外，還可以依照「安太歲攻略」佩戴生肖飾物祈願。
生肖虎（本命年、值太歲）：值太歲，是指自己的出生年生肖與流年所屬生肖相同。2022年為虎年，即屬虎的人值太歲。本命年犯太歲主不順，要做好變動的心理準備以及應變措施。宜佩戴馬形或狗形飾物。
生肖猴（沖太歲）：沖太歲，是指自己的出生年生肖與流年所屬生肖相沖，生肖之年再數六年，即為與其相沖的生肖之年。生肖猴與生肖虎相沖，因此2022年屬猴的人沖太歲。沖，有衝撞之意，凡事應以和為貴。宜佩戴鼠形或龍形飾物。
生肖蛇（刑太歲、害太歲）：刑太歲，是指自己的出生年與流年所屬生肖相差三年，刑有刑律、刑傷之意，要注意防官司、犯口舌；害太歲，指出生年地支跟流年地支相害，其影響力量比沖太歲低。害有侵害、不合的意思，需要防病氣，也要注意平衡人際關係。宜佩戴牛形或雞形飾物。
生肖豬（破太歲）：是指本命生肖與當年生肖產生相破的關係，子酉、卯午、辰丑、戌未、寅亥、巳申等這六組地支即為相破。破有破壞、破裂、破財之意，要注意防漏財，也要加強與親友的感情聯繫。宜佩戴兔形或羊形飾物。
今年8月，台灣飾品品牌vacanza首度推出「祈願系列純銀手鍊」，加入台灣傳統紅線文化的精巧設計，獲得迴響。年末與「大甲鎮瀾宮」共同推出「祈願十二生肖純銀手鍊」聯名商品，期望2022年透過神明的加持，佩戴祈願小物，能期許更多美好的事情發生，祈求好運、平安。
vacanza的紅線手鍊，以手工兩股編蠟繩設計，不吸水、不易有異味，戴起來親膚不易摩擦，洗澡或睡眠時間皆可佩戴不離身；手鍊金屬皆為925純銀材質，低敏不易退色。更推出大人和小孩的親子款式，配合十二生肖共推出24種款式，大人款除了保有祈願系列使用5A鋯石外，在純銀金屬加長鍊上緊扣十二生肖動物銀飾。讓父母與孩童可以共同佩戴親子幸運對鍊，為彼此祈福順心。
vacanza年節加碼推出門市限定限量平安符令，1/22～2/6凡購買祈願系列十二生肖款，就可獲得大甲鎮瀾宮加持的平安符令一枚；2/1～2/6農曆春節期間，全通路消費滿NT$2,000元，即贈限量「財貓小紅繩」，2/1～2/3於全台三間限定門市（信義、一中、咖啡町門市），前100名消費不僅可獲得「財貓小紅繩」外，還可獲得開運抽抽樂機會，為新春招財、增加過年好手氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。