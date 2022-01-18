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提前放寒假！鄭文燦：桃園市國高中「考完期末考」就放假

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園市國、高中考完期末考便可以直接放寒假。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦表示，桃園市國、高中考完期末考便可以直接放寒假。（圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 10:24:29

桃園市長鄭文燦今（18）日在桃園市府防疫記者會上表示，信義國小及華盛頓幼兒園學生各有新增1例確診個案，是於隔離期間確診，兩校會安排專案採檢，並自今天起停課14天。另外，桃園市小學與幼稚園已經提早放寒假，而國、高中則待期末考結束後就可以直接放寒假，不必等到20日的結業式。

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鄭文燦表示，桃園市居家隔離人數已經到達1013人，送集中檢疫所已達1556人。而聯邦銀行健行分行昨日進行環境採檢，共24處目前皆為陰性，環境沒有污染、人員都已匡列追蹤，聯邦群聚案告一段落。

除了宣布國、高中考完期末考便可提前放寒假之外，鄭文燦表示，已針對內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校等地，設置臨時採檢站，提供師生與附近民眾採檢。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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