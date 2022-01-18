不再討皮痛！中國研發「無針疫苗」機器人 接種全自動化
新冠疫苗的研發有效控制疫情擴散，不過對於害怕針頭的人來說，一想到接種疫苗時要「討皮痛」難免有些畏怯，不過日前中國同濟大學研發出一款自主智慧無針疫苗注射機器人，該款機器人可以自動找到人們肩膀上疫苗注射的位置，採用無針注射的方式，完成疫苗接種，預計未來將有效推廣疫苗注射率。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-18 10:24:34
綜合中媒《第一財經日報》、《青年報》報導，17日由中國同濟大學電子與信息工程學院副教授齊鵬所帶領的團隊成功研發中國首款無針接種機器人，這款機器人能夠透過攝影鏡頭感應識別被接種者的身體位置，再自動旋轉調整機械臂，找到最適合的接種部位，完成疫苗注射。
該機器人無針頭疫苗注射方式原理為，利用瞬間高壓推動藥劑形成注射流，經過極細的噴嘴後，高速穿過皮膚直接進入到治療部位。由於機器人全程不需要人從旁協助，可以自主化完成接種流程，也不需要加裝或更換針頭，避免了交叉感染同時也確保接種者的無痛感。
報導指出，研發團隊領導人齊鵬表示，這款機器人有許多優勢，包含透過AI（人工智慧）演算法找到注射肩膀的位置，加上整個疫苗注射過程通過機械臂完成、使用無針注射，有效消除大家對有針疫苗注射的恐慌，未來也希望能推廣到大型醫院、疫苗接種車與社區中。
不過該機器人想要真正推入市場前，還得完成進一步的臨床實證。據了解，該團隊手邊還有另一款靜脈抽血機器人正在研究階段，隨著各類機器人在醫療領域逐漸成熟，未來有望替醫療工作者減輕工作負擔，然而消息曝光後，也有許多民眾對此持保留態度，擔心機器出現臨時故障等緊急問題，認為由人為施打還是比較能妥善應付突發狀況。
事實上，這款技術在全球仍屬新興科技，有著相當廣泛的應用前景，去年9月印度批准了一款DNA疫苗ZyCoV-D，正是通過此種無針裝置給藥，而去年11月，加拿大公司Cobionix則稱製作出全球首款款能自主注射疫苗的機器人，同樣透過自主、無痛且無針的方式完成注射。