亞東護理師感染源不明 侯友宜：目前篩到現在都是陰性
新北市昨（17）日新增2例的確診案例，其中1例為30多歲的亞東醫院護理師，但感染源仍在釐清中，引發各界的關注；新北市長侯友宜今（18）日表示，亞東醫院全院5000人已完成普篩，目前為止都是陰性，新北會繼續把關。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-18 10:28:09
侯友宜今日前往板橋第一運動場視察COVID-19疫苗接種的動線，及關懷長者接種的情形；針對亞東醫院護理師的染疫案，侯友宜受訪時指出，亞東醫院為了因應這個確診案，進行全院5000人的普篩，「目前篩到現在都是陰性」，新北會繼續把關，「相信在院長邱冠明認真努力的負責任下，一定能夠全面的把關」。
至於病毒它有可能會陰轉陽，有沒有可能說二採後再三採？侯友宜回應，採檢過程中，會隨時在二採後，看情形再來做一個完整的採檢；新北市衛生局、亞東醫院現在正在追感染源，會往前14天的去追查感染源的源頭，希望能夠快速釐清，更重要的是藉由確保普篩過程，能讓醫療體系受到完整的保護。
亞東醫院說，目前仍無法判斷確診護理師的傳播鏈，要等指揮中心協助，有病毒基因的定序才能確定，1月12日已針對全院人員進行普篩，結果均為陰性，為確保院區安全，今日再針對全院5000多人普篩；目前個案相關接觸者，初步採檢均為陰性，今日會再進行2採，而環境採檢結果初步為陰性。
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