2022台灣燈會防疫智慧升級 實名制、在地店家一把抓
因應Omicron可能來襲，高市府疫情超前部署，全台首次有近700顆LINE Beacon用於台灣燈會智慧防疫導覽，全面升級為「防疫智慧新燈會」，遊客只要「一碼在手」，就能滿足防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，遊客只要「一碼在手」，就能滿足防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，還能參加好運小遊戲「虎爺發紅包」，在地店家好康優惠一把抓！
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-18 13:25:58
「2022台灣燈會在高雄」是史上第一場防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，也是台灣首次戶外大型展演全面使用LINE beacon，高市府特別與LINE Taiwan公司（台灣連線股份有限公司）合作，運用LINE beacon導入防疫科技，以智慧導覽取代人工導覽，不但降低人群接觸風險，也創造更多元導覽內容。
高市府表示，Beacon在國外博物館用於智慧導覽已行之有年，此次台灣燈會使用LINE Beacon數量破紀錄！遊客賞燈前將手機開啟藍芽及GPS定位系統，讓現場的beacon設備主動偵測每一位遊客正在觀賞哪一個作品，LINE beacon就如同專屬導覽員一般適時傳送作品介紹，讓遊客更能欣賞各領域跨界的作品，此外透過實名制控管進場人流，讓遊客暢遊燈會更安心。
高市府也指出，賞燈遊客請先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後取得「燈會碼」，實名制登記不僅防疫規格高於1922 簡訊實聯制系統，還能以手持裝置及時接收LINE Beacon訊息推播，輕鬆獲得作品、活動資訊。同時，LINE Beacon訊息推播還能將燈會場域內，遊客所在位置最近的廁所、市集、服務台，都能用行動裝置快速找到！加上應景的「虎爺發紅包」抽獎活動，遊客看過的作品越多，獲得在地商家優惠好康的機會也越多。
同時高市府為讓遊客一碼在手，暢遊高雄，免費註冊「燈會碼」再以超優惠價99元加購，同一個QR Code進化為「五行暢遊碼」，享24小時內無限次搭乘高雄市捷運、輕軌及公車，還有2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，利用便捷的公共運輸暢遊台灣燈會，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」，象徵趕走疫情、帶來一整年的好運氣。